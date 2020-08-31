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【科技抗疫】疫情新常態　南韓SK電訊研5G人工智能抗疫

科技 08:00 2020/08/31

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新冠肺炎疫情下，5G、人工智能以及自動機械人等新科技技術，能夠減輕醫護負擔，幫助大眾共同抗疫。（法新社圖片）

疫情下，民生大受影響，南韓SK電訊高級副總裁兼T3K Innovation Group負責人Lee Jong-min，接受專訪時表示，現時全球進入「非接觸」式社會，各種服務透過網上提供。「網絡連接能力及穩定程度，直接影響服務質素。」他指出，當網絡融入人工智能（AI）後，可以提供更個人化的服務，能進一步提升創新能力及服務質素。

自動機械人減輕醫護負擔

近年人工智能技術火熱，Lee Jong-min亦表示，數據（Data）、網絡（Network）及人工智能（AI），現時合稱為「D.N.A.」，是建立創新服務的主要元素。「目前我們亦正主力研究相關的技術應用。」Lee Jong-min舉例，因為疫情關係，5月時就在南韓推出「Nugu Care Call」服務。該服務結合5G以及AI技術，以智能助手「Nugu」致電正在個人隔離的民眾，以主動監測他們的健康狀況。「該服務就有效識別出新冠肺炎的患者，並且節省了監察的醫護人員達85%的工作量，減輕醫療負擔。」

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其次，該公司亦推出支援5G的AI自動機械人，並將之可以放置在大廈內，幫助檢測大廈訪客及各工作人員體溫，並且能監測人群聚集以及配戴口罩等情況。「此外，我們亦為長者提供AI Care服務，結合AI技術，讓獨居的長者保持社交距離，獨留在家時亦能幫助解悶。」

5G技術現時已經商用，若加上人工智能，未來將有不少創新服務出現。（法新社圖片）

Lee Jong-min補充，除了以上服務外，目前正在開發Lightning Database數據庫服務，幫助儲存及搜尋從5G網絡收集而來的大數據，以協助訓練AI學習。另外以有Meta learner，讓非專家都可以懂得建立AI模型，以及開發AIX Accelerator，幫助AI高速運算的晶片。

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5G技術提升工廠生產力

鑑於5G技術已經開始商用，Lee Jong-min表示，早前已經投入資源，將AI技術融入5G服務。當中就有AI功能的網絡支援系統（Operational Supporting System，OSS）。「該系統稱為TANGO，可以幫助自動增強網絡連線質素，並預防網絡在分析大數據及運行機器學習程序時出現錯誤，並能有效應付在疫情期間，出現的網絡擠塞等異常情況。」

南韓SK電訊高級副總裁兼T3K Innovation Group負責人Lee Jong-min，接受專訪時表示，數據（Data）、網絡（Network）及人工智能（AI），合稱「D.N.A.」，是建立創新服務的主要元素。（圖片由受訪者提供）

此外，5G加上AI技術的服務，亦可以應用在其他行業。Lee Jong-min表示，在製造業方面，就有「5G-AI機器視覺」技術，可以協助認證工廠生產線上的製成品，從而提高生產力。「該服務以攝影機拍攝製成品照片，並通過5G傳送到雲端作比對，能找出有缺陷的產品。」他指出，過去整個過程需時30秒，現時則可以實時完成，準確度亦比以往高，整體生產力能比以前提能升兩倍。

記者：李彥煒

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