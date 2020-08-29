【科技一周回顧】富士康遷移iPhone生產線至墨西哥　小米發布第三代屏下相機技術

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1. Epic Games拒絕妥協 《要塞英雄》放棄iPhone、Mac玩家

蘋果抽佣爭議風波持續，遊戲開發商Epic Games早前在手機遊戲《要塞英雄》（Fortnite）中，公然繞過App Store的in-app購買功能，擅自加入售賣虛擬貨幣的系統，遊戲最終被蘋果下架。雖然官司仍在審理階段，但Epic宣布，由於蘋果禁止其在App Store更新程式，因此新發布的第2章遊戲的第4季更新（v14.00）將不會再在iOS和macOS上發布，意味著Epic Games寧願犧牲一眾蘋果裝置的玩家，亦不願與蘋果妥協。

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2. 【中美角力】富士康擬墨西哥設新廠 遷移iPhone生產線至當地

受中美貿易戰及新冠肺炎疫情影響，不少代工企業都重新審視於中國設廠的風險。有報道指，由於墨西哥擁有豐富的勞動力，加上特朗普已更新加拿大和墨西哥的貿易協議，使其貿易關係比中美兩國穩定；富士康及和碩現時正計劃在墨西哥建立更多新廠房，並有意將iPhone生產綫遷移到當地。

富士康發表聲明指，該企現正擴大其全球業務，並已於墨西哥進行投資，但就未有提及是次新計劃。而蘋果及和碩則拒絕對有關計劃發表任何評論。

3. 【小米新技術】發布第三代屏下相機技術 最快明年量產

小米日前公佈，集團已成功開發第三代屏下相機技術，並預告最快可於明年正式量產。小米指，第三代屏下相機技術將是屏下相機的最佳解決方案，擁有完美的顯示和自拍效果，真正進入可量產階段。其創辦人雷軍表示，透過自家研發的像素排列，通過子像素的間隙區域讓螢幕的光線穿過，從而讓每個像素單位仍舊保留完整的RGB子像素顯示。採用新技術後當使用前置相機自拍時，屏幕會變透明，使得光線充分進入相機；而當不用前置相機拍照時，屏幕就會恢復正常顯示。

4. 【Apple新搞作】全球首間水上Apple Store 將於新加坡開幕

蘋果（Apple）在新加坡的第3間Apple Store分店即將開幕，將成為全球首間座落在水上的Apple Store實體店，設計別具特色。消息指，這間新分店位於濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands），店舖選址不但特別，整體外形更採用球體設計，同時為全球獨有。惟官方目前尚未表明確切的開業日期及時間。

責任編輯：施雯雯