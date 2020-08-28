【新冠肺炎】保誠送1萬盒口罩給客戶　9月3日起登入手機App領取

疫情持續，保誠保險宣佈透過該公司的「Pulse by Prudential」應用程式送出1萬盒香港製造彩色口罩，同時，該公司代言人古天樂將於9月3日進行Facebook網上直播，分享身心抗疫小貼士。

保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅表示，近期香港第三波疫情持續不斷，「我們深信抗疫有賴整個社會共同努力，今次保誠特別向Pulse用戶送上一萬盒香港製造的彩色口罩，為社區抗疫出一分力」。9月3日至9月30日，所有Pulse居港用戶，登入Pulse健康應用程式，於「健康」頁內的「熱門推廣」中揀選「Pulse雙重優惠」並進行簡單登記，首1,000位成功登記的用戶可免費獲贈外科口罩乙盒，隨後保誠將以抽籤形式，送出額外9,000盒外科口罩。

抽籤結果將於10月23日於保誠官方網站，以及當天出版的星島日報及英文虎報公佈，預計由10月起以速遞方式陸續派送到用戶指定地址。

今次活動送出的外科口罩由本地口罩品牌Good Mask於香港製造，一盒共有30個ASTM Level 3口罩，配備5種顏色，全部獨立包裝，BFE、PFE及VFE超過99%，並獲得EN14683 Type II R 歐盟最高級別醫用口罩認證。

▲ 口罩有5種顏色

此外，保誠邀請了代言人、演藝界「男神」古天樂為香港市民打氣，古天樂將於9月3日下午6時正於保誠Facebook專頁進行網上直播。他將大談在家抗疫的消閒活動，以及分享保持身心健康的小貼士，幫助市民提升抗逆力。此外，保誠行政總裁容佳明亦會現身直播，與古天樂進行互動。

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責任編輯：葉卓偉