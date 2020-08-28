  • 30°C
香港時間 : 2020828日 (五) 19:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】保誠送1萬盒口罩給客戶　9月3日起登入手機App領取

理財智慧 18:41 2020/08/28

分享：

疫情持續，保誠保險宣佈透過該公司的「Pulse by Prudential」應用程式送出1萬盒香港製造彩色口罩，同時，該公司代言人古天樂將於9月3日進行Facebook網上直播，分享身心抗疫小貼士。

保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅表示，近期香港第三波疫情持續不斷，「我們深信抗疫有賴整個社會共同努力，今次保誠特別向Pulse用戶送上一萬盒香港製造的彩色口罩，為社區抗疫出一分力」。9月3日至9月30日，所有Pulse居港用戶，登入Pulse健康應用程式，於「健康」頁內的「熱門推廣」中揀選「Pulse雙重優惠」並進行簡單登記，首1,000位成功登記的用戶可免費獲贈外科口罩乙盒，隨後保誠將以抽籤形式，送出額外9,000盒外科口罩。

抽籤結果將於10月23日於保誠官方網站，以及當天出版的星島日報及英文虎報公佈，預計由10月起以速遞方式陸續派送到用戶指定地址。

今次活動送出的外科口罩由本地口罩品牌Good Mask於香港製造，一盒共有30個ASTM Level 3口罩，配備5種顏色，全部獨立包裝，BFE、PFE及VFE超過99%，並獲得EN14683 Type II R 歐盟最高級別醫用口罩認證。

口罩有5種顏色

此外，保誠邀請了代言人、演藝界「男神」古天樂為香港市民打氣，古天樂將於9月3日下午6時正於保誠Facebook專頁進行網上直播。他將大談在家抗疫的消閒活動，以及分享保持身心健康的小貼士，幫助市民提升抗逆力。此外，保誠行政總裁容佳明亦會現身直播，與古天樂進行互動。

 

 

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：葉卓偉

疫情 古天樂 口罩 保誠保險

下一篇文章

路透：Facebook表示　蘋果拒絕向用戶透露App Store收費情況
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事