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路透：Facebook表示　蘋果拒絕向用戶透露App Store收費情況

環球政經 18:33 2020/08/28

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Facebook週四（27日）向路透社表示，計劃推出一種新功能，幫助一些小商戶和KOL舉辦付費的在線活動，以彌補因疫情而下降的收入，蘋果將從中透過App Store收取30%佣金，惟蘋果以「禁止開發人員向用戶顯示無關的信息」為由，拒絕Facebook向用戶說明當中收費，並要求刪除有關信息。

Facebook警告 iOS14或令Audience Network廣告收益減半【下一頁

【Apple Store】全球首間蘋果水上店    座落新加坡即將開業【下一頁

Facebook表示，他們應該要幫助用戶了解他們所付的費用將用於何處，不幸的是，蘋果拒絕了Facebook向用戶說明當中收費的說明，但公司仍會努力在應用程式內提供有關信息。

Facebook又指，在本月初已要求蘋果免除30％的佣金，以便這些商戶能得到所有活動收入，惟蘋果當時拒絕這個請求。

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責任編輯：梁翠麗

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