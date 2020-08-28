康健護理股主要動力何在？

受惠於經濟數據進一步好轉、第二季企業盈利優於預期，以及新冠肺炎疫苗的初步測試效果理想，全球股市近月持續造好，當中康健護理行業亦表現理想造好。雖然如此，美國和亞洲部份地區的感染個案上升，導致大市波幅持續高企。在充滿挑戰的市場及經濟環境下，具有抗逆力的康健護理業為投資者帶來獨特的投資機會。

一直以來，康健護理業都表現出色，在經濟下滑期間尤甚。回顧過去25年（1995年至2020年），環球康健護理股平均表現優於環球股票，截至今年4月底，MSCI明晟發達市場醫療保健指數錄得11.02%的年度化回報，而同期MSCI明晟世界指數則為7.25%。在市場波動加劇或經濟受壓期間，包括2011年美國主權信貸評級下降、2010年歐債危機，兩者相距的超額回報更為明顯。

投資康健護理股時，我們主要考慮三大因素，分別是行業的防守特質、強勁的內在增長潛力，以及相對吸引的歷史估值水平。防守特質來自康健護理產品和服務的供求動力。縱使週期性行業在經濟低迷期間的需求一般都會大幅下降，但康健護理業的需求卻普遍保持強韌，消費者對醫療產品和服務的需求胃納呈低彈性。

此外，我們預期康健護理行業錄得強勁的內在自然增長。隨著多個市場即將或已經陷入經濟衰退，在此環境下，傳統上康健護理股的長期每股銷售（SPS）增長比大市更高。儘管康健護理業近期表現出色，增長前景亦樂觀，但估值仍屬合理。對比整體市場指數，美國及環球康健護理股票每股預測市盈率計算的估值仍處於合理水平。

我們認為康健護理行業具防守特性，加上個別公司的內部增長強勁，應能在整個市場週期中持續表現較佳，個別康健護理公司具備締造長期強勁表現的潛力。我們繼續監察全球新冠肺炎疫情，並根據監察結果來調整基金配置。

目前我們看好製藥、康健護理設備和用品、生物科技工具及服務分類行業。隨著多年的資本市場融資窗口期接近尾聲，我們預期之前相當活躍的首次公開招股和二手市場發行活動將會逐漸減少，而醫療保健業的併購活動則開始增加。