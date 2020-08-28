【屋邨網紅@iM網欄】打不死的偶像 「魔童」

鞋佬上周六（22日）晚上同嫲嫲在HKTVmall Facebook Fan Page 開Live，幫香港電視（01137）副主席兼行政總裁王維基直播帶貨，並有機會一睹王生的風采，聽聽他分享生意經。

看開鞋佬直播的粉絲都知道影帝劉德華、內地直播一哥李佳琦是筆者的偶像，其實筆者還有一個偶像，就是有「魔童」之稱、作風出位的王維基。

忘記過去的成功

從城巿電訊到HKTVmall，王維基經歷一場又一場的逆境硬仗，憑着「去到盡、破格創新」的理念，一次次轉危為機，成就一個又一個不可能。

雖然筆者深知自己不能與魔童相提並論，但卻非常佩服他的營商智慧，他曾經講過想轉型成功就要忘記過去的成功，筆者非常認同，希望透過自身努力，有一日能拉近與偶像的距離。

創辦「鞋佬生活百貨」初期，筆者已經預測王維基會踩入直播界，幻想將來能與「魔童」合作，終於半個月前HKTVmall發來邀請函，邀請鞋佬擔任電子電器節的直播嘉賓。首先非常榮幸，鞋佬能入「魔童」的眼，找「鞋佬生活百貨」合作，這代表我們過去9個月的努力，沒有白費，起碼本港龍頭網購平台知道鞋佬這個人，知道生活百貨這個平台的存在，並且認同我們的直播帶貨能力，邀請鞋佬幫其直播帶貨。

不斷進步穩坐龍頭

事實上，收到邀請函的一刻，筆者開心之餘馬上叫同事Fact Check，畢竟今時今日太多假消息。當然最後「珍珠都無咁真」啦！ 8月22日鞋佬如期出現在HKTVmall Facebook Fan Page開Live。

直播當晚，筆者與王維基交談了15分鐘，王生字字珠璣，筆者深受啟發。鞋佬亦知道魔童此舉只是試直播帶貨的水溫，若覺得可行，他必定加大投入推動其平台搭建一個直播間，筆者一向不介意與商家朋友分享直播帶貨的生意經，並非常鼓勵推動身邊商界朋友加入，一起將本港直播帶貨的氣氛炒熾熱，做大個餅，只要筆者不斷創新，不斷進步，必定能搶佔市場份額，保持龍頭地位。



作者_鞋佬簡介： 一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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