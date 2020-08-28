恒指期結日升140點 ATM逆市挫 小米再創新高

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康健護理股主要動力何在？
恒生指數期結日曾升逾400點，及後升幅收窄，25500關得而復失，收報25422點，升140點或0.6%；恒生科技指數收報7540點，升40點，ATMX僅小米 （01810） 上揚，全日升逾5%再創新高，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及阿里 （09988） 分別逆市跌3.1%、2.1%及1.3%。首隻恒生科指ETF「南方恒生科技 （03033） 」首日登場開市20元變8元 ，全日收報7.615元。
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