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恒指期結日升140點 ATM逆市挫 小米再創新高

即市財經 18:22 2020/08/28

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財經焦點速覽

恒生指數期結日曾升逾400點，及後升幅收窄，25500關得而復失，收報25422點，升140點或0.6%；恒生科技指數收報7540點，升40點，ATMX僅小米 （01810） 上揚，全日升逾5%再創新高，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及阿里 （09988） 分別逆市跌3.1%、2.1%及1.3%。首隻恒生科指ETF「南方恒生科技 （03033） 」首日登場開市20元變8元 ，全日收報7.615元。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒指期結日升140點　夜期回吐20點（不斷更新）

【小米股價】小米續升半成創新高　3隻藍籌新貴邊隻最強？

【港版納指】南方恒生科技ETF3033開市20元變8元、全日成交勝盈富　南方東英親自解釋（不斷更新）

【安倍辭職】日本首相安倍晉三辭職　日股急跌後回穩、日圓兌港元升穿7.3算（第四版）

離岸人民幣升穿6.86關口 三大因素促升值

【Jackson Hole】聯儲局主席鮑威爾央行年會放鴿 將容許通脹水平高於2% （附影片）

【精選投資分析】

港股營造頭肩底 待新經濟股破局（第六版）

【ETF攻略】「港版納指」有得玩 恒生科技ETF買定唔買？（第二版）

藥明生物上市迄今回報已逾850%！（第二版）

「宅」在家中引爆需求，業績前又再炒一轉！

【港版納指】首隻科技指數ETF掛牌熱爆 相關風險你要知（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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