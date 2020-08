▲ 【日本疫情】全力買疫苗保奧運 日本已搶5億劑

新冠病毒疫情肆虐全球,未來一段相當長時間相信都難以消失,明年東京奧運仍受威脅。日本為保奧運,正全力採購新冠疫苗,已取得逾5億劑疫苗供應,為日本人口近4倍。當局對奧運仍抱有期望,強調將不計代價舉行奧運。

日本在採購疫苗上可謂不遺餘力,與輝瑞(Pfizer,美:PFE)、阿斯利康製藥(AstraZeneca)、塩野義製藥等藥廠,簽訂林林總總的供應協議,有望在明年取得5.21億劑疫苗,是日本人口的近4倍。國立保健醫療科學院主任齋藤智也表示,要多重下注,確保取得疫苗。

日本內閣官房長官菅義偉表示,日本政府正與各組織商討如何舉辦奧運,強調會不計代表舉辦奧運(hold the Olympics at all costs)。外界認為,當局急於取得疫苗,與希望確保奧運順利舉行有關。

日本若要舉行奧運,疫苗確實至關重要。倫敦國王學院(King's College London)傳染病專家涉谷健司指出,以奧運的規模,加上聚集來自全球的人,需要大量有效的疫苗才能成事。

惟即使日本成功取得足夠疫苗,屆時如何確保運動員及其他到訪日本的旅客有免疫力,亦是一大難題。按當局原先估計,奧運可吸引60萬名旅客,並招待全球逾1萬名運動員。

東京都知事小池百合子稱,主辦奧運一個非常非常重要的因素,是何時才有有效疫苗,以及如何發放,強調會全力防止疫情在日本擴散,同時歡迎全球運動員。

東京奧運押後一年舉行,一年時間說長不長,能否在期內準備好舉行疫情下的奧運,難說得很,日本天普大學政治科學教授Michael Cucek形容,日本的計劃是希望奇蹟出現,指可讓當局準備的窗口期正不斷縮窄。

責任編輯:林建忠

