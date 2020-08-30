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【綠色基金】碳排放並非唯一的選股準則　公司長期資產回報率同樣重要（iMoney專題）

即市財經 12:00 2020/08/30

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晉達環球環境基金過去3個月取得近三成的回報

晉達環球環境基金基金成立時間尚短，甚至只在今年6月才推出本港零售市場，故長期回報仍需時間驗證，但短期內，集中持倉確實為基金帶來可觀回報，基金過去一年回報已達26.36%，比基準指數MSCI世界總回報指數高出逾12.11個百分點，而在過去3個月更大賺28.35%，比基準指數高出11.77個百分點。

碳排放並非晉達基金經理Graeme Baker投資的選股準則，他同樣重視公司的財務數據，最經典的例子就是近日炒得火熱的電動車股，就在Tesla股價直迫2,000美元，更成為全球市值最高的車企的時候，基金竟然沒有持有任何一隻電動車股，「我們不一定直接投資於這些主題，我們也會看公司長期的資產回報率，而直至現在，我仍看不到電動車公司有強勁且可持續的資產回報率。」

雖然沒有直接持有電動車股，但並不代表因此便放棄電動車的投資機遇，截至6月30日，基金合共持有18.9%與電動車相關的股份。在其十大持股中，便有一家與電動車相關的半導體公司-Infineon Technologies，其製作的晶片部分會用於電動車，以及廣泛用於可再生能源中，股價過去一年已升53%；而另一家與汽車零件企業Aptiv（APYV.US）更是基金第四大持股，股價自3月築底以來升近154%。

「疫情後貢獻基金回報最多的是潔淨能源，這個板塊在疫情最波動期間的時候，其抗跌力是最強的，及後表現也不錯。」據彭博資料顯示，十大持股之一的First Solar正是上半年貢獻基金表現最多的潔淨能源股，股價自3月中旬以來升近151%，超越疫情前水平，另外前文提及兩隻與電動車產業鏈相關的企業也是貢獻較大的持股。

展望未來，投資者都擔心股市過熱，尤其是在實體經濟還未復甦下，標普500指數的預測市盈率竟高達26倍，已升近2000年網絡泡沫時的水平，不過Graeme對此卻處之泰然，「我們對持倉的內涵價值做了很多研究，如長期的現金流折現法、資產回報率，以及估值比率分析。如果看不到內涵價值在增長潛力，我們便不會投資於該股票。我們現時已重新審視了所有持倉，我們仍看到明顯的增長潛力。」

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撰文：林展鋒

編輯：謝克迪

Tesla 經濟 基金 疫情

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