蘋果將iPhoneSE、 12生產綫遷移印度 可節省20%進口關稅

印度時報《The Times of India》最近刊登了蘋果公司的聲明，指蘋果台灣製造商緯創已在印度卡納塔克邦（Karnataka）進行 iPhone SE 2020版的生產，據又指，蘋果亦有意將iPhone 12的生產綫遷移至印度，並計劃在明年中推出。

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市場研究公司Counterpoint Research副總監Tarun Pathak表示，在印度生產可節省20%進口關稅，指在印度生產iPhone有一定成本優勢。蘋果聲明中表示：「iPhone SE以最吸引的價格、最受歡迎的手機尺寸中，配備了最強大的晶片，我們十分期待在印度製造提供給當地消費者的產品。」

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《彭博》引述消息人士指，下個月蘋果將於印度首次推出線上商店，同時指蘋果將於明年，在印度卡納塔克邦的首府班加羅爾設立第二間實體零售商店。

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責任編輯：翁嘉陽