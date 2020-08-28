【沙中綫】港鐵東鐵9卡車下月投入服務　2022年首季可過海至金鐘

▲ 港鐵東鐵綫新9卡列車將於9月啟用。

港鐵 （00066） 沙中綫工程進行多年，繼屯馬綫一期已經通車，東鐵綫由紅磡延長至會展、金鐘的過海綫料2022年首季完成。由於金鐘站結構所限，港鐵早已宣布，屆時東鐵綫列車會由12卡大縮至9卡，港鐵最新指，新9卡韓製列車，將於9月12日起陸續投入服務，與現役12卡列車一起運作。

港鐵表示，東鐵綫新訊號系統也會於9月12日起陸續投入服務，首日會有6部新9卡列車投入運作，在18個月過渡期間都會與12卡列車一同使用。港鐵現時已在東鐵綫車站月台，張貼9卡車、12卡車的月台分別。

港鐵車務營運總管黃琨暐稱，新列車車身較現有東鐵列車寬闊，列車與月台之間的空隙，就會因此收窄。

港鐵機電工程總管梁志立稱，2021年第三季屯馬綫可全綫通車，即連接啟德站至紅磡站，當中經過宋皇臺站、土瓜灣站、何文田站，屆時紅磡站擴建部分啟用。

沙中綫紅磡至金鐘段工程，已完工86.9%，目標2022年第一季通車。

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記者：麥德銘