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【Jacob Blake槍傷】參議員白宮外遭逾百「暴民」襲擊

環球政治 19:10 2020/08/28

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美國共和黨代表大會最後一晚移師白宮舉行，但因威斯康星州黑人男子布萊克（Jacob Blake）日前遭警員槍傷致癱，令「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，簡稱BLM）示威再度鬧大，更有參議員在離開白宮時受襲，報稱襲擊者是逾100名「瘋狂暴民」（Crazed Mob）襲擊，幸得警察保護。

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參議員保羅（Rand Paul）獲邀在共和黨代表大會最後一晚發表演說，他之後離開白宮，但報稱遭到襲擊。他其後在Twitter發帖指：「剛剛在白宮一街之隔，受到逾100名憤怒的暴民襲擊。感謝華府警方從瘋狂暴民的手中拯救我們性命。」

威州黑人男子布萊克事件持續受到美國社會關注，部分BLM示威者更前往首都華盛頓，到白宮外抗議。

根據社交網站的片段顯示，有示威群眾一直追趕保羅和他的妻子，並向他叫囂，要由警員保護他返回酒店。期間有一名警察被示威者抓住，幾乎跌倒，由保羅幫忙扶住。

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特朗普周四晚選址在白宮南草坪發表演說，雖然白宮在外圍架設圍欄，但聚集的數百名示威者大叫「沒有正義，就沒有和平！」等口號，又打鑼打鼓，南草坪也不時聽到這些抗議聲。

參議員克魯茲（Ted Cruz）其後也就事件在Twitter回應，形容事件可怕，並指「這種瘋狂必須停止」。

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【Jacob Blake槍傷】明尼阿波利斯也宵禁 黑人疑犯自殺惹騷亂

責任編輯：陳啟賢

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