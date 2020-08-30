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【港元定期存款】5港銀減港元定存息 無懼新股凍資逾千億

即市財經 17:40 2020/08/30

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8月倒數，上星期全周共有5間港銀減港元定期存款利率，包括上周五（8月28日）全面減息的工銀亞洲及富邦等；僅兩行略加息。專家指，剛截止招股的農夫山泉 （新上市編號︰09633） ，雖然市傳新股凍資逾數千億元，且鎖息10天；但市場並未水緊。再者，金管局於上周內已3度接錢，今年累計逾1,400億元熱錢湧港，凸顯市場續水浸，料港銀於未來大半個月暫仍歇暑休戰；及至下月底、當臨近季結才須掉頭加息搶存。

上周港元存息格價，並未打破自下半年開始，減息的銀行數目較加息多，全周合共5間大中小行鬥減息，除了中資大行如工銀亞洲出手外，招商永隆及交銀香港削長息，以致虛擬銀行，天星銀行（Airstar Bank），以及富邦更全綫削減短中長息。反觀信銀國際及大新 （02356） 齊加短存，而東亞 （00023） 則又加又減頻密調息。

正因8行頻頻調校不同存期的年息，令中長期的高息榜有較大執位，尤以6個月期的變動較大，信銀國際微加0.05厘至0.95厘，足以晉級冠軍；跟大眾財務看齊變「雙冠王」（見表）。那邊廂，上周最矚目的，是天星開業不足3個月，至今已4度劈息，半年期的新息率現僅得0.75厘，遂跌出三甲列。

至於一年期，工銀亞洲上周五撤長息一厘、至新報0.8厘；但因虛擬銀行天星亦減，故中資行工銀仍能穩守亞軍。與此同時，南商的存息沒變而重新上榜，更險守季軍。而集友則以一厘息續領先，媲美通脹掛鈎債券（iBond 2020）保證回報一厘的包底息。

上個星期論及最進取莫過如大新，兩連加後把3個月年息累升0.2厘，新息率至0.9厘；可是，相比同期的「高息王」、即信銀國際的10厘，似追落後。惟須注意的，是冠絕全城的10厘息快下架，由於信銀國際已預告，當此優惠於明天（8月31日）到期便不再順延。

專家：兩原因下 搶存戰料仍暫停

展望下周跨月度的定存市況，專家以兩大主因，料搶存戰暫仍抖暑。

（1）重磅新股雖接踵來，但市面銀根鬆動足以應付。有望問鼎今年新股「凍資王」的農夫山泉，市傳或打破今年6月招股的康基醫療 （09997） 凍資逾3,090億元的紀錄。被譽為「水中茅台」的農夫山泉，堪比A股股王貴州茅台（滬︰600519），再掀IPO狂潮，孖展鎖息10天，抽資逾千億元可望於9月7日開始回籠。業界料仍趕及市傳剛通過上市聆訊的百勝中國，這中概股或於9月上旬即來港招股，籌約78億元。

及至月底市傳另一焦點股螞蟻集團，可能提速於9月底來港募資約775億元。然而，以今年逾千四億元熱錢已湧港，明天的總結餘驟增至1,931億元；遠較今年初逾500億元急增近3倍，足證眼下頭寸鬆動，絕不缺水。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享預計，今年底本港總結餘或增至2,100億元。此外，一個月港元拆息於上周五縱使稍升至0.36厘，但料由現時至下月底季結，約於0.2厘到0.4厘低位上落，相信港銀暫毋須急於加息搶存。

（2）聯儲局放鴿，市料熱錢續湧港。憧憬美國幾近零息的超低息環境可能長達5年，在全球鬥放水的錢作怪下，游資急覓回報引致「資產荒」；復添美國大選不足百天，變相亦驅使熱錢泊港避險，畢竟基於聯滙關係，令港元被視為「中國的美元」的美金替代品，外資可隨時調資來港炒IPO，甚至北上買賣A股，導致本港水頭甚充足。

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記者︰曾桂芬

欄名 : 港元定期存款

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