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【內地熱話】男子初起疑心卻中招　花15萬人民幣幫女主播「贖身」終為騙局

環球政經 20:01 2020/08/28

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內地一名男子與主播聊天，更用近15萬元幫她「贖身」，及後發現原來對方不是主播而是一位鍵盤手，最後也弄得人財兩空。

據澎湃新聞報道，2018年底黃某透過「散戶之佳」網絡直播平台認識主播吳某，及後確認為戀人關係，起初黃媒也抱有質疑，未有向對方送贈較貴重禮物。初時黃某會花幾十人民幣予吳某作直播禮物，在2019吳某欲向黃某索15萬人民幣直播禮物用以解約，黃某認為是騙局便拒絕。

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由於二人之後也沒有再談及此事，黃某也逐漸放下介心，更主動提出幫吳某解約。隨後，他便利用支付寶陸續把10多萬充直至直播平台，又併購禮物了吳某作打賞。吳某又向黃某謊稱，自己湊了15萬人民幣作解約，但老闆則要求須再繳付4萬人民幣禮物。黃某因而再充值差距金額。

由於吳某不斷提出不同的困局，甚至要賠償20萬人民幣，才可與直播公司解約，令黃某開始懷疑自己墜入騙局，便報警求助。警方查出，主播吳某其實是公司為其配置的鍵盤手範某，為了防止令人生疑，更會讓吳謀在直播中與「男朋友」打招呼。

直播公司負責人更是知情者，更教他們以「贖身」方法作詐騙，令粉絲打賞。而公司老闆張某、吳某及範某被定犯詐騙罪，分別判處有期徒刑3年至10個月，並處罰金。

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責任編輯：黎淑雯

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