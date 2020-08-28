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美聯儲新政策　分析：刺激經濟有限　反將資產價格推升

即市財經 17:56 2020/08/28

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美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）在Jackson Hole發表的演說，今次主題是「未來世代的導航：對貨幣政策的意義」，當中有兩大事項尤其值得關注。美聯儲宣布全面調整實現就業最大化和穩定物價這兩大目標的策略，更加重視提振美國勞工市場，以及降低對過高通脹的憂慮。

通脹可過於2%的目標

鮑威爾稱已就平均通脹目標機制（average-inflation targeting）達成共識，容許通脹在一段時間內溫和高於儲局訂立的2％目標，但沒有提供界定平均通脹率2％的公式，意味美聯儲允許通脹超標，今年稍後時間仍然維持低息率。分析指，美聯儲雖容許通脹超標，但沒有詳細訂明容許超標幅度和時間，為日後政策提供調整空間。

同時，美聯儲允許通脹超出2％的政策目標，推升通脹將令債市吸引力下跌，觸發市場看淡長債，推升長債孳息率，10年期債息、30年期債息均升至兩個半月高位。

就業最大化為首要工作

鮑威爾強調實現就業最化大，是一個廣泛和包容性目標，這一變化反映出美聯儲看重強勁勞工市場所帶來的好處，特別是對許多中低收入社群。新政策反映美聯儲的觀點，強勁的勞工市場可以持續而不會導致通脹爆發。分析指，市場質疑美聯儲是否真有能力推高通脹，同時新政策對刺激就業市場有限，反而將資產價格推升至更高水平，為金融市場帶來更大波動。

此外，美儲儲並未對量化寬鬆措施，透露任何實際行動，美元先跌後反彈。投資者將注視下月政策會議後聲明及記者會，進一步了解新政策框架詳情。

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編輯：江麗琦

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