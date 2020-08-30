【綠色基金】疫情後投資者更關注減碳　晉達推環球環境基金3個月賺近三成（iMoney專題）

▲ 晉達基金經理Graeme Baker指疫情後投資者更關注減碳。

新冠疫情自1月爆發以來，至今仍未有緩和迹象。《iMoney》訪問晉達基金經理Graeme Baker，他表示，疫情的出現令全球反思氣候變化對地球帶來的長遠影響，又指現時愈來愈多資金投資於低碳轉型的公司，看好當中的結構性增長。他在過去3個月，帶領6月才推出本港零售市場的晉達環球環境基金搭上這架「綠色順風車」，期間取得近三成的回報，成功跑贏大市。

談及疫情對經濟的影響，投資界都會將焦點集中於經濟停擺多久、何時復工、何時反彈，又或者各行業對科技轉型的需求。但疫情對人類的影響豈止於此？「我認為疫情令社會意識到，氣候變化帶來的風險正是與疫情有異曲同工之妙。所以不論是普通人還是投資者，都是時候想想經濟的可持續性。」Graeme Baker接受本刊訪問時說道。

事實上，各國政府也開始重視可持續發展，以全球最積推動減碳經濟的歐盟為例，在其7,500億歐元的歐盟復甦基金中，原本只有25%的預算用於發展對抗氣候變遷，但最終在歐盟主席要求下提高至30%。只是看似天文數字的復甦基金，遠遠不足以將全球溫度保持《巴黎氣候協議》所議定的1.5度年升幅之內。Graeme指如果要達到目標，直至2030年，全球每年要花2.5萬億美元於減碳之上，而現時全球每年只有5,000億美元用於減碳。

Graeme便看中這個「綠色缺口」，投資於可再生能源（太陽能、風能、潔淨能源公共事業）、資源效益（能源效益、水資源等）、電氣化（電動車、電池、自動駕駛汽車）這三大主題。「我們首先會與倫敦的諮詢機構合作，識別出減碳量較高的公司，再從中找出增長具結構性和持續性，以及具競爭力優勢的公司，然後投資於各行業中最具潛力的公司。」

他在識別公司的碳足迹時，主要是根據三類排放標準來判斷公司的排量，包括範圍一（Scope 1），如工廠及汽車的排放；範圍二（Scope 2）的間接排放，主要是涉及用電量，以及範圍三（Scope 3）的其他間接排放，當中包括15項有機會造成碳排放的營運活動。而一般投資者其實沒有足夠數據判斷公司實際的碳足迹，尤其是在公司沒有主動披露下，更是難以判斷範圍三的碳足迹。

這種選股法，有別於其他基金，他管理的投資組合中只有25隻股票，非常集中，「集中持股就是為了長遠跑贏大市！我們所持有的股票都是各行業的龍頭，而且集中持股令我們有機會與每一家企業的管理層接觸，我們每年與持股企業的管理層見面4次，從而斷定他們未來方向。」他補充指。

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撰文：林展鋒

編輯：謝克迪