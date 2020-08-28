【一文業績】利寶閣半年虧損擴大至2360萬元 一文看清企業業績

▲ 一文看清8月28日業績

中期業績接近尾聲，今日陸續有多家公司公布業績，本網整理重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為8月28日（周五）公布的重要企業營運數據/業績：

利寶閣 （01869） 半年虧損擴大至2360萬元，虧損增加約1420萬元，不派息。期內收益9150萬元，按年跌48.8%。

中期業績

比亞迪電子 （00285） 半年多賺3.3倍至24.7億元人民幣，不派息。營業額按年升34.82%至313.9億元人民幣。

中期業績

中國國航 （00753） 半年轉蝕94.4億元人民幣，去年同期則賺314.4億元，不派息。收入按年跌54.6%至296.5億元人民幣。

中期業績

中國南方航空 （01055） 半年轉蝕81.8億元人民幣，經營收入按年跌48.6%至389.64億元人民幣，不派中期息。

中期業績

安樂工程 （01977） 半年少賺0.83%至1.07億元，派中期息0.08元，按年跌20%。期內，收入按年增17.4%至24.4億元。

中期業績

中國忠旺 （01333） 半年減少64%至5.3億元人民幣，不派息。收入按年跌33%至86.6億元人民幣。

中期業績

中興通訊 （00763） 中期純利18.57億元人民幣，按年增加26%，每股基本盈利0.4元人民幣，不派中期息。期內，毛利率32.7%，按年跌4.4個百分點。

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中國交通建設 （01800） 上半年純利按年跌37.2%至55.17億元（人民幣，下同），收入按年升2.5%至2,454.1億元，每股盈利0.28元。不派息。期內新簽合同額5,330.94億元，按年升7.3%。

中期業績

招商銀行 （03968） 上半年純利倒退1.63%至498億元（人民幣，下同）；營業收入1,481.63億元，按年升7.1%，不派息。

中期業績

中國中車 （01766） 上半年營業收入894.03億元（人民幣，下同），按年下滑7.01%；淨利潤36.93億元，按年下滑22.76%。

中期業績

神州租車 （00699） 上半年盈轉虧，蝕43.38億元（人民幣，下同）；總收入27.59億元，按年跌26.3%。每股虧損2.046元。不派息。

中期業績

香格里拉 （00069） 上半年盈轉虧2.55億美元，收入按年跌62.1%至4.55億美元。不派息。

中期業績

希瑪眼科 （03309） 上半年盈轉虧，錄得虧損2098萬元，去年同期則盈利3376萬元。收入按年跌1.1%至2.6億元，毛利率按年急跌14個百分點至23.5%。

中期業績

同程藝龍 （00780） 公布，次季收入按年跌24.6%至12億元（人民幣，下同），按季增19.4%；經調整EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）按年跌39.3%至2.7億元，經調整溢利淨額跌43.2%至1.96億元，均較首季跌幅有所改善。同程藝龍預計，第三季度的收入將按年減少約5%至10%，經調整溢利淨額將介乎3億元至4億元。

中期業績

中國生物製藥 （01177） 公布，上半年收入按年增長1%至126.5億元（人民幣，下同），純利按年跌16%至12.13億元，經調整盈利則按年增長5.2%至17.6億元，派發第二季度股息2港仙，上半年合共派發4港仙。

中期業績

創興銀行 （01111） 公布中期業績，期內資產減值損失大幅增加2.08倍，拖累純利按年減少21%至7.15億元，派發中期息每股0.11元，較去年同期減少35%。

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交行 （03328） 上半年撥備大增逾五成，拖累純利下跌14.6%至365億元（人民幣，下同），而稅前利潤亦跌18.4%至400億元。期內淨利息收益率收年收窄5個點子1.53%；不良貸款率則惡化21點子至1.68%，而撥備覆蓋率亦顯著下跌23.04個百分點至148.73%。

中期業績

都市麗人 （02298） 上半年盈轉虧，錄得虧損1.3億元（人民幣，下同），去年同期盈利3546.6萬元。上半年收入按年跌4成至13.3億元。不派中期息。

中期業績

特步 （01368） 公布，半年純利按年倒退47%至2.5億元（人民幣，下同），收入按年升10%至36.8億元，毛利率減4.1個百分點至40.6%。每股基本盈利為10.1分，中期息削減48%至6.5港仙。

中期業績

保利置業 （00119） 上半年少賺77.8%至8.28億元，不派中期息。期內，收入按年跌25.8%至129.89億元，出售附屬公司帶來2.7億的虧損。

中期業績

兌吧 （01753） 上半年虧算縮窄至4784萬元（人民幣，下同），收入按年倒退40%至4.68億元。

中期業績

東風集團 （00489） 公布，上半年純利為30.18億元（人民幣，下同），按年下降64.5%，銷售收入約為505.76億元，按年增長4.39%。每股盈利35.03分；每股派息0.1元。

中期業績

招商局港口 （00144） 公布中期業績，溢利為15.46億港元，按年下降76.3%；收入錄得40.77億港元，按年下降8.7%，中期股息每股18港仙。

中期業績

萬科 （02202） 上半年收入按年增5.1%至1463.5億元（人民幣，下同），純利增5.6%至125.1億元，不派發中期股息。上半年累計實現銷售金額3,204.8億元，按年下降4%。

中期業績

中信股份 （00267） 公布今年上半年業績，收入按跌7.7%至2,558億元，純利按年跌19%至270億元，當中包括出售麥當勞內地和香港業務22%股權收益24億元，若撇除匯率因素，純利跌幅則為16%，另外公司每股派中期息0.1元，較去年同期少0.08元。

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