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隔兩年再買車！ 亞馬遜訂1,800輛Benz擴展車隊

環球政經 12:05 2020/08/29

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亞馬遜表示，已訂購1,800輛平治（Mercedes-Benz）電動貨車作為歐洲送貨車隊，1,200輛eSprinter以及600輛eVitos將會在今年投入服務。

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平治上周五加入了由亞馬遜發起的「氣候宣言」（The Climate Pledge），該組織呼籲簽署國到2040年在其業務中實現零碳排放。平治早前曾表示，其目標是到2039年建立碳中和車隊。

亞馬遜早前亦從其投資的初創公司Rivian Automotive LLC，訂購了10萬輛電動貨車，以配合在2040年前實施碳中和的計劃。除亞馬遜外，其他送貨公司亦正積極擴展電動車隊，今年1月，速遞公司UPS表示，從英國的電動汽車初創公司Arrival Ltd訂購了1萬輛貨車。

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責任編輯：梁翠麗

汽車 電動車 英國 歐洲 平治

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