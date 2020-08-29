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【挑戰蘋果】亞馬遜推健身手環Halo　判斷情緒狀態＋3D掃描體脂

科技 10:00 2020/08/29

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亞馬遜（Amazon）推出全新智能手環Halo，可配搭App使用，追蹤健康和健身狀況。

亞馬遜（Amazon）周四（27日）宣布，推出全新智能手環Halo，可配搭App使用，追蹤健康和健身狀況，甚至偵測用家的喜怒哀樂。分析認為，全球可穿戴設備市場非常大，亞馬遜是次舉動，如同向市場龍頭蘋果Apple Watch及Fitbit發起挑戰。

亞馬遜Halo能監測用家的身體活動和睡眠狀況，如追蹤心率、皮膚溫度等。最大特色是，具備「音頻分析」功能，手環結合機器學習技術來分析用家的語氣，包括音調、強度、速度和節奏，從而判斷用戶的情緒狀態。另提供3D掃描來檢測人體脂肪。

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不過，Halo未有配備屏幕，用家須透過App讀取健康數據。消費者亦不能單獨購買Halo，必須購買訂閱服務，目前搶先體驗能以64.99美元（約503港元）的價格購買，當中包括Halo手環以及6個月的服務費，優惠過後將漲至99美元（約767港元）。往後每月費用為3.99美元（約31港元）。亞馬遜表示，這種付費模式可避免用家使用設備幾個月後，便放入抽屜的命運。

分析指出，亞馬遜是次推出Halo，與之前專注於家庭設備的方向不同，似乎想在快速增長的穿戴式設備市場分一杯羹。

責任編輯：姚慧儀

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