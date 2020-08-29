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【樓市貼士】臨約加條款 疫市買樓防撻訂（iMoney專題）

即市財經 15:00 2020/08/29

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買樓在臨時合約加條款可防撻訂。

根據《iMoney》報導，肺炎疫情肆虐，部分買家或擔心買樓期間，不幸染病，又或須被強制隔離，以致無法準時交易，撻訂收場。值得留意的是，早於2月，即新冠肺炎襲港初期，部分代理已於買賣合約上新增條款，列明買賣雙方，又或其代表律師行，若因政府防疫措施，而未能依期履行合約，則能以此為由，延期交易。

其實地產代理監管局早前已向代理發通告，指因應疫情發展，代理可在臨時買賣合約內，加入特定條款，讓賣方及買方因應情況，延遲交易，甚至可於指定日期前廢除交易，而買方亦不用賠訂。地監局同時亦擬備一個範本，讓代理參考。本港多間代理行皆表示，會研究條款建議，致力保障客人利益。

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撰文：黃卓賢

編輯：謝克迪

地產 地產代理 疫情 經濟 撻訂

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