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【業績】中國中車今年上半年純利跌22.8%　城軌業務收入按年增近兩成

即市財經 17:40 2020/08/28

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中國中車今年上半年純利跌逾兩成。

中國中車 （01766） 公布今年上半年業績，收入894億元（人民幣，下同），按年跌7%，純利36.9億元，按年跌幅達到22.8%。按行業分類，鐵路設備收入按年跌25.5%，主要由於機車、客車、動車組等產品銷量下跌，城軌與城市基礎設施業務收入按年升19.3%，新產業業務則升20%，現代服務業務按年降16.9%。四項業務分別佔總收入44.9%、23.8%、28%及3.3%。

成本方面，銷售費用按年減少約7.3%，主要是本期發生的運輸費和差旅費下降所致； 管理費用按年跌約10.2%，主要是本期管理人員的職工薪酬下降較大；財務費用按年增長55.2%，主要是受到匯率波動影響，匯兌損失增長所致；研發支出按年增長約0.24%。

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編輯：謝克迪

中國 中國中車（01766） 經濟

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