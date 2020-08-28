【安倍辭職】甚麼是潰瘍性大腸炎？ 安倍晉三飽受困擾

▲ 現年65歲的安倍晉三正式宣佈辭任日本首相，他一直深受潰瘍性大腸炎困擾。

日本首相安倍晉三召開記者會，正式宣佈辭任日本首相。現年65歲的安倍晉三，一直深受潰瘍性大腸炎困擾。據悉，安倍晉三由17歲開始已患此病。日媒更指安倍晉三或因舊病復發，而萌生辭職念頭。而潰瘍性大腸炎這種疾病向來較少人熟悉，目前醫學界更未能找出其確切病因。

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甚麽是潰瘍性大腸炎？

潰瘍性大腸炎（Ulcerative Colitis）是一種炎症性腸病（inflammatory bowel disease），會於消化道內引起長期炎症和潰瘍，更會影響大腸（結腸）和直腸的最內層。

潰瘍性大腸炎有何病因？

目前醫學界未能證實潰瘍性大腸炎的確切病因，但專家指出，異常免疫反應、遺傳學、微生物群和環境因素都有機會導致該疾病。

克羅恩病和大腸炎基金會（The Crohn's and Colities Foundation）指出，大腸中的病毒或細菌感染，並與人體免疫反應產生相互作用，可能會引起疾病。

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潰瘍性大腸炎有何症狀？

根據英國國民保健服務（NHS）的資料，部分患者在患病頭數周至數月可能只有輕微症狀，甚至並無出現明顯症狀，其後才出現嚴重症狀。

患者可能出現以下主要症狀：

腹瀉及經常伴有血液或膿液

腹痛和絞痛

直腸疼痛或出血

尿急或無法排便

另外，該疾病更可能導致患者體重減輕、疲勞、發燒、食慾不振和作嘔。

患上潰瘍性大腸炎能否治愈？

如人們患上潰瘍性大腸炎，往往要從多方面進行治療，包括使用藥物及改變飲食和攝取營養方式。部分患者可能要接受手術，修復或切除胃腸道受影響的部分。

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責任編輯：鄭錦玲