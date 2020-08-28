【豪宅疫情】擎天半島低市價半成沽　代理：單位不算最優質

雖然本地確診宗數大減，樓市交投氣氛好轉，惟仍有業主劈價賣樓，甚至不惜低市價沽貨。香港置業黃一堂說，擎天半島6座中層H室，實用面積752平方呎，約一年前叫價2,500萬元放盤，其後業主五度減價，終累減650萬元，以1,850萬元易手，低市價約5%，實用呎價24,601元。

被問到業主何解低市價沽貨，會否有特別原因時，黃一堂說，業主一早想賣樓套現，以前連租約放售。他續說，若與擎天半島其他放盤相比，上述單位不算最優質，所以只能平賣少少，否則買家轉購其他單位。

事實上，擎天半島本月已非首次錄得低市價成交，舉例說，擎天半島2座中層F室，實用面積1,049平方呎，早前累減872萬元，終以2,628萬元易手，實用呎價25,052元，低市價約4％。談到近期屋苑市況，黃一堂說，早前市道明顯較差，業主議價空間較大，而現時情況好轉，個別業主縮減議價空間，而且不見多了投資者放盤沽貨。

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