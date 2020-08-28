  • 30°C
香港時間 : 2020828日 (五) 18:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【豪宅疫情】擎天半島低市價半成沽　代理：單位不算最優質

股樓投資 17:57 2020/08/28

分享：

雖然本地確診宗數大減，樓市交投氣氛好轉，惟仍有業主劈價賣樓，甚至不惜低市價沽貨。香港置業黃一堂說，擎天半島6座中層H室，實用面積752平方呎，約一年前叫價2,500萬元放盤，其後業主五度減價，終累減650萬元，以1,850萬元易手，低市價約5%，實用呎價24,601元。 

被問到業主何解低市價沽貨，會否有特別原因時，黃一堂說，業主一早想賣樓套現，以前連租約放售。他續說，若與擎天半島其他放盤相比，上述單位不算最優質，所以只能平賣少少，否則買家轉購其他單位。 

事實上，擎天半島本月已非首次錄得低市價成交，舉例說，擎天半島2座中層F室，實用面積1,049平方呎，早前累減872萬元，終以2,628萬元易手，實用呎價25,052元，低市價約4％。談到近期屋苑市況，黃一堂說，早前市道明顯較差，業主議價空間較大，而現時情況好轉，個別業主縮減議價空間，而且不見多了投資者放盤沽貨。 

【豪宅疫情】擎天半島劈價872萬沽　代理：「沙士貨」減價都勁賺 詳情請看【下一頁

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ 

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】 

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】 

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！ 

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【大碼盤出擊】超級豪宅呎價5萬有價有市 緹山連錄3成交 發展商即袋2.5億元
2020/08/21
【大碼盤出擊】超級豪宅呎價5萬有價有市 緹山連錄3成交 發展商即袋2.5億元
【樓市現象】豪宅屋仔業主爭相壯士斷臂離場 溱喬13年貨慘蝕350萬
2020/08/22
【樓市現象】豪宅屋仔業主爭相壯士斷臂離場 溱喬13年貨慘蝕350萬
【業主手緊】星級豪宅蝕住沽　港投資者夠膽識　趁機入市
2020/08/25
【業主手緊】星級豪宅蝕住沽　港投資者夠膽識　趁機入市
【現樓平過樓花】北角新盤豪宅撻訂重售　3年跌價385萬
2020/08/26
【現樓平過樓花】北角新盤豪宅撻訂重售　3年跌價385萬
豪宅 擎天半島

上一篇文章

蘋果將iPhoneSE、 12生產綫遷移印度 可節省20%進口關稅

下一篇文章

天水圍嘉湖山莊翠湖 管理費疫市調升9%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【我要做業主】80後「包租妹」千呎舊樓分間13單位　每月收租近7萬　冀40歲退休
【我要做業主】80後「包租妹」千呎舊樓分間13單位　每月收租近7萬　冀40歲退休