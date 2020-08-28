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Canon相機新功能　相片直接備份Google Photos

科技 18:30 2020/08/28

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由即日起，Canon用戶可以透過自家專門程式，將相片和影片直接上傳至Google Photos。

不少相機用戶經常都會遇到的問題，就是每次將相片傳到電腦備份時，都要先將相機連接電腦或將記憶卡拔出。不過由即日起，Canon用戶可以透過自家專門程式，將相片和影片直接上傳至Google Photos。

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Google早前曾推出「image.canon」流動應用程式，方便用戶將相片及影片的原有格式及品質上傳至Canon的雲端空間，以及Google Drive、Adobe Photoshop Lightroom等其他雲端平台儲存。日前，Google宣佈與Canon合作，為旗下相機用戶提供自動備份功能，只要相機屬於支援的型號，就可以通過手機將相片或影片上傳到Google Photos。

如要使用自動備份功能，其相機必須具備Wi-Fi連接功能；用戶只需在Android手機或iPhone打開最新版本的「image.canon」應用程式，就會發現新增了Google Photos的全新選項。不過，此功能目前只適用於現有的Google One用戶。如果本身並沒有Google One服務帳號，就暫時未能受惠。

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為了宣傳此項新功能，Google更會向Canon用戶送出1個月的免費試用，該計劃將提供100GB的雲端儲存量。有關支援機款的詳細名單，可即時瀏覽Canon官方網站查閱。

責任編輯：施雯雯

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