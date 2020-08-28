【業績】同程藝龍次季經調整溢利跌43% 料第三季收入跌最多10%

▲ 同程藝龍半年收入按年跌34.6%至22.05億元（人民幣，下同），經調整EBITDA跌59.6%至4.3億元，調整溢利淨額跌65.5%至2.7億元。

同程藝龍 （00780） 公布，次季收入按年跌24.6%至12億元（人民幣，下同），按季增19.4%；經調整EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）按年跌39.3%至2.7億元，經調整溢利淨額跌43.2%至1.96億元，均較首季跌幅有所改善。同程藝龍預計，第三季度的收入將按年減少約5%至10%，經調整溢利淨額將介乎3億元至4億元。

次季平均月活躍用戶按年跌3.3%至1.5億人次，平均月付費用戶減少32.9%至1480萬人次。同程藝龍表示，隨著市場信心及需求於第二季度顯著改善，平台搜索量逐季改善，然而，由於期內度高線城市實施出行限制，故不同類別旅遊產品的供應仍然有限，疫情不穩定及環境變動均使用戶延遲作出決策。

總結上半年，收入按年跌34.6%至22.05億元，經調整EBITDA跌59.6%至4.3億元，調整溢利淨額跌65.5%至2.7億元，不派息。平均月活躍用戶減少15%至1.62億人次，平均月付費用戶跌34.3%至1670萬人次。

相關文章：同程藝龍首季經調整溢利按年跌83% 料第二季收入按年倒退近3成

【業績】東瀛遊盈轉虧蝕6617萬 沖繩酒店第四季投入營運

大酒店購曼谷半島酒店餘下50%權益

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：袁諾曦