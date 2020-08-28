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【業績】同程藝龍次季經調整溢利跌43% 料第三季收入跌最多10%

即市財經 17:30 2020/08/28

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同程藝龍半年收入按年跌34.6%至22.05億元（人民幣，下同），經調整EBITDA跌59.6%至4.3億元，調整溢利淨額跌65.5%至2.7億元。

同程藝龍 （00780） 公布，次季收入按年跌24.6%至12億元（人民幣，下同），按季增19.4%；經調整EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）按年跌39.3%至2.7億元，經調整溢利淨額跌43.2%至1.96億元，均較首季跌幅有所改善。同程藝龍預計，第三季度的收入將按年減少約5%至10%，經調整溢利淨額將介乎3億元至4億元。

次季平均月活躍用戶按年跌3.3%至1.5億人次，平均月付費用戶減少32.9%至1480萬人次。同程藝龍表示，隨著市場信心及需求於第二季度顯著改善，平台搜索量逐季改善，然而，由於期內度高線城市實施出行限制，故不同類別旅遊產品的供應仍然有限，疫情不穩定及環境變動均使用戶延遲作出決策。

總結上半年，收入按年跌34.6%至22.05億元，經調整EBITDA跌59.6%至4.3億元，調整溢利淨額跌65.5%至2.7億元，不派息。平均月活躍用戶減少15%至1.62億人次，平均月付費用戶跌34.3%至1670萬人次。

相關文章：同程藝龍首季經調整溢利按年跌83%　料第二季收入按年倒退近3成

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編輯：袁諾曦

香港股票 疫情 EBITDA 同程藝龍（00780）

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