【樓市貼士】銀行疫市收緊按揭審批　按揭準備不可馬虎（iMoney專題）

據《iMoney》報道，近期個別上車客專到疫廈尋寶，且以疫情為由，向業主壓價。以荃灣荃景圍為例，雖然該區連錄確診，惟上車客不怕，務求執平盤。美聯鍾家豪早前說，放工時段最多睇樓客，曾試過一至兩小時內，全分行職員都忙於帶客睇樓。

樓價持續高企，能以低市價購入筍盤，自然高興，惟銀行近期收緊按揭審批，隨時執平貨未成，反致一身蟻。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明說：「住宅成交期多數為2個月，若現時買樓，應告知賣家，延長成交期至3個月，防患於未然，特別是申請高成數按揭，因審批時間相對較長。一般來說，成交期不會多過3個月，皆因估價報告、信貸報告、以及其他批審資料，都是有時限性。最重要的是，買家申請按揭期間，要緊貼銀行批核進度。」

他解釋說：「疫情持續肆虐，銀行職員都在家工作，需要更長時間審批。若是中小型銀行，審批速度慢了很多，始終人手有限，不及大行多。因此，最好預留更多時間申請。」

滙豐 （00005） 、中銀 （02388） 、恒生 （00011） 等銀行職員均提醒，現時樓按審批需時較長，建議顧客應先準備好文件，才再申請，皆因此舉有助加快審批。所謂的文件，泛指物業買賣合約、身分證明文件、最近3個月有效住址證明、以及入息證明。

曹德明說，銀行批核按揭時，最重視客戶有穩定的現金流，若是固定收入者，即一般上班族，只需提供最近3個月的入息證明，若是非固定收入者，即有佣金收入，如售貨員、代理等，可能要提供最近6個月的入息證明。

他又強調，每間銀行要求略有不同，部分較嚴謹。據本刊查詢所得，滙豐、中銀只需提供最近3至6個月的入息證明，而恒生要求較高，會視乎實際情況，有可能要求申請人提供長達兩年的入息證明。

值得留意的是，疫情肆虐，餐飲、零售、旅遊及航空業，已成高危行業，或遭銀行收緊按揭批核準則。事實上，過去銀行亦有先例，以2008年全球金融海嘯為例，當時大量投行員工被裁，銀行即加強審查此行業的審批，甚至調高按息。

曹德明坦言：「假如從事受疫情影響的行業，銀行會特別留意，審批較嚴謹。如果從事其他行業，情況相對好少少，但與以往相比，銀行現需查看更多文件，其實有6個月以上的入息證明，又有稅單，銀行正常都批。」

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撰文：黃卓賢

編輯：謝克迪