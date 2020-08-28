北韓迎史上第二個登陸颱風 官媒罕見多次插播風暴消息

風暴巴威日前直撲北韓及中國東北一帶，亦是史上第二個於北韓登陸的颱風。北韓官方電視台罕見於原先制訂的節目表中，多次插播風暴消息。

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巴威27日凌晨登陸北韓平安北道沿海，為當地帶來狂風豪雨，不少建築物外牆及樹木被吹倒。而北韓官媒朝鮮中央電視台，於風暴吹襲期間，多次於節目插播風暴相關消息，主播於氣象局報道風暴的最新路徑及洪水警報等，而記者亦走出錄影廠，走到平壤街道，冒雨紀錄風暴實況。

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由於過往北韓官方少有在媒體大幅報道災情，南韓《韓聯社》有分析認為，今次安排非常罕見。金正恩有此安排，是希望透過傳媒不斷更新風暴消息，將損失減到最低。

於颱風過後，領導人金正恩到黃海南道視察災區考察風暴災情。《朝中社》報導，金正恩於考察後表示，颱風造成的損失比預期低，稱讚黨組織和幹部徹底落實黨中央的防颱措施，減少人員傷亡等各種災害損失。

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