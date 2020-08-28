  • 30°C
香港時間 : 2020828日 (五) 17:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

北韓迎史上第二個登陸颱風 官媒罕見多次插播風暴消息

環球政經 16:02 2020/08/28

分享：

風暴巴威日前直撲北韓及中國東北一帶，亦是史上第二個於北韓登陸的颱風。北韓官方電視台罕見於原先制訂的節目表中，多次插播風暴消息。

平壤收緊防疫措施 境內密集式設置防疫哨所下一頁

巴威27日凌晨登陸北韓平安北道沿海，為當地帶來狂風豪雨，不少建築物外牆及樹木被吹倒。而北韓官媒朝鮮中央電視台，於風暴吹襲期間，多次於節目插播風暴相關消息，主播於氣象局報道風暴的最新路徑及洪水警報等，而記者亦走出錄影廠，走到平壤街道，冒雨紀錄風暴實況。

【美股戰報】消息指金正恩已昏迷不醒　近期照片全是偽造？下一頁

由於過往北韓官方少有在媒體大幅報道災情，南韓《韓聯社》有分析認為，今次安排非常罕見。金正恩有此安排，是希望透過傳媒不斷更新風暴消息，將損失減到最低。

於颱風過後，領導人金正恩到黃海南道視察災區考察風暴災情。《朝中社》報導，金正恩於考察後表示，颱風造成的損失比預期低，稱讚黨組織和幹部徹底落實黨中央的防颱措施，減少人員傷亡等各種災害損失。

 

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

撰文 : 林展鋒

北韓 金正恩 颱風 平壤

上一篇文章

【新冠肺炎】南韓單日新增逾300宗確診案　政府擴大醫生復崗令至全國

下一篇文章

【A股布局】A股高位收市　北向資金流入90億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【我要做業主】80後「包租妹」千呎舊樓分間13單位　每月收租近7萬　冀40歲退休
【我要做業主】80後「包租妹」千呎舊樓分間13單位　每月收租近7萬　冀40歲退休
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買