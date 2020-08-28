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雀巢縮減中國業務 賣走中國水業務予青島啤酒

即市財經 17:03 2020/08/28

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雀巢宣布，青島啤酒將購買雀巢中國大陸的水業務。

雀巢（Nestlé）進一步縮減中國業務。雀巢宣布，同意與青島啤酒 （00168） 在中國大陸進行戰略合作，青島啤酒將購買雀巢中國大陸的水業務。是次交易包括本地品牌「大山」、「雲南山泉」、雀巢位於昆明、上海和天津的三家水業務工廠。惟雀巢沒有披露交易作價。

雀巢表示，根據雙方的許可協議，青島啤酒將在中國生產和銷售「雀巢優活」品牌。同時，雀巢將把其在中國的上述水業務轉讓給青島啤酒集團，包括雀巢在上海雀巢飲用水有限公司、天津雀巢天然礦泉水有限公司和雲南大山飲品有限公司的全部股權將轉讓給青島啤酒集團。

雀巢表示，將保持並繼續向中國消費者提供其國際水品牌產品，包括巴黎水（Perrier）、聖培露及普娜。

早前雀巢宣布計劃出售北美水業務的可能，7月公司同意將加拿大的Nestle Pure Life瓶装水業務出售給的冰河泉水（Ice River Springs）。

相關文章：雀巢擬出售中國瓶裝水業務　進一步縮減中國業務範圍

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編輯：袁諾曦

香港股票 青島啤酒（00168）

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