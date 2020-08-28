【藍籌業績】中生製藥半年基本盈利按年升5% 派季度股息2仙

▲ 中生製藥上半年純利下滑16%，收入按年僅增長1%。

中國生物製藥 （01177） 公布，上半年收入按年增長1%至126.5億元（人民幣，下同），純利按年跌16%至12.13億元，經調整盈利則按年增長5.2%至17.6億元，派發第二季度股息2港仙，上半年合共派發4港仙。

中生製藥今日收報9.24元，績前升1.5%，成交7億元。

截至6月底，中生製藥現金及銀行結餘約170.9億元。

中生製藥表示，談判後的國家醫保目錄價格開始落地實施和全國帶量採購對集團收入和利潤產生較大影響。新產品快速成長成為業績主要驅動力。

重磅創新抗腫瘤藥安羅替尼、加上依尼舒（達沙替尼片）、千平（注射用硼替佐米）、益久（注射用硼替佐米）業績亦增長顯著，帶動腫瘤藥對集團增長貢獻已超過肝病、心血管等原有優勢領域。抗腫瘤藥上半年銷售額達40億元，佔總收入32%。

中生製藥上季獲得生產批件6件，上半年累計獲得生產批件12件，臨床批件22件。上半年集團研發開支約15.4億元，按年減少5%，佔集團收入約12.2%。

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編輯：陳健婷