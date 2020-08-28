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【業績】創興銀行撥備飆升中期少賺兩成 管理層：下半年撥備可維持現水平（第二版）

即市財經 18:40 2020/08/28

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創興銀行上半年純利按年減少20.9%至7.15億元，同時減派中期息35%。

創興銀行 （01111） 公布中期業績，資產減值損失大增2.08倍，拖累純利按年減少21%至7.15億元，擬派發中期息每股0.11元，較去年同期減少35%。

創興銀行副主席兼行政總裁宗建新解釋，減派息是因應宏觀經濟下行而且遵從行業要求而作出的決定，認為現階段宜審慎保持資本以應對疫情衝擊，但未有評論末期息會否維持相應減幅。

期內，創興淨息差按年收窄18個基點至1.41厘，淨利息收入按年減少5.3%至14.6億元；淨費用及佣金收入升25%至2.1億元；淨買賣及投資收入升六成至1.97億元。金融資產淨減值損失按年增208.9%至2.98億元，主要由於貸款增長及風險模型中的宏觀參數有變。

創興銀行：有信心下半年撥備維持在現水平

宗建新指，撥備增加主因前瞻性因素，目前不履行貸款比率雖增至0.41%但整體風險仍然健康，該行早前亦已排查所有5,000萬元或以上的貸款，所有貸款正常，對資產質素有信心。副行政總裁劉惠民亦相信可保持現水平撥備。

截至6月底止，創興客戶貸款減值準備7.11億元，其中第三階段準備1.68億元。

展望下半年淨息差表現，宗建新指港元拆息下跌速度較預期快，但目前判斷再下降空間有限，主因該行3個月定期存款逐步重新訂價，而且內地息率已經喘定，相信銀行下半年淨息差受壓幅度有限。

創興申請內地設法人銀行 期望明年開業

此外，針對「跨境理財通」即將啟動，創興有與人民銀行及銀保監溝通。同時，東莞支行設立的申請已獲香港金管局批准，目標年底前開業；創興亦已申請在內地設立法人銀行，爭取明年正式開業。

截至6月底止，創興普通股權一級資本比率為11.66%，較去年底減少0.62個百分點。

（第二版加入電話會議內容）

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編輯：趙穎妍

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