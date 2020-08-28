【業績】創興銀行中期少賺兩成 減派中期息35%至每股11仙

▲ 創興銀行上半年純利按年減少20.9%至7.15億元，同時減派中期息35%。

創興銀行 （01111） 收市後公布中期業績，期內資產減值損失大幅增加2.08倍，拖累純利按年減少21%至7.15億元，派發中期息每股0.11元，較去年同期減少35%。

期內，創興銀行淨息差按年收窄18個基點至1.41厘，淨利息收入按年減少5.3%至14.6億元；淨費用及佣金收入升25%至2.1億元；淨買賣及投資收入升六成至1.97億元。至於金融資產淨減值損失，則按年大增208.9%至2.98億元，主要由於貸款增長及風險模型中的宏觀

截至6月底止，創興客戶貸款減值準備7.11億元，其中第三階段準備1.68億元。不履行貸款比率0.41%，按年升0.08個百分點。

截至6月底止，創興普通股權一級資本比率為11.66%，較去年底減少0.62個百分點。

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編輯：趙穎妍