【新冠肺炎】南韓限眾令升級　咖啡店禁堂食　餐廳晚上9時只准外賣

新冠肺炎疫情持續，南韓單日增371宗確診新冠肺炎確診個案，累計19077人感染，首都圈全面啟動保持社交距離二級響應。首爾市政府於早前已開始陸續實施限眾令，如禁止首爾地區舉行達10人以上的集會、首都圈室內禁止達50人以上聚集。今日（28日）當地衛生部宣布把措施延長一周及加入額外措施。

【新冠肺炎】南韓確診案再攀升 首爾明起實施限聚令：【下一頁】

【新冠肺炎】南韓單日新增逾300宗確診案 政府擴大醫生復崗令至全國：【下一頁】

據韓聯社報道，由周日（30日）起，將禁止首都圈內的連鎖咖啡店提供堂食，只可外賣或自取。而餐廳則在晚上9時至翌日5時，只可提供外賣或自取，是次措施將為期一周。包括糕點店在內大部分餐廳場所都須進行登記、座位距離保持兩米距離，以及須佩戴口罩等。

此外，首都圈所有補習班只可進行非接觸授課（即網上授課）、讀書房、學習小組咖啡店得都禁止聚集；療養醫院則暫時禁止探訪。

緊貼更多理財資訊請按此。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：黎淑雯