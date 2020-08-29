【螞蟻IPO】螞蟻集團萬億市值年賺百億 僅憑支付業務？

▲ 螞蟻集團上半年經調整純利錄得239億元人民幣，按年增逾5倍。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）在香港、上海科創板正式遞交上市申請，外電報道目標估值高達2250億美元（約1.74萬億港元），上市後勢躋身本港科網巨頭之列。螞蟻集團雖為龐然大物，但Alipay HK在港提供服務有限，港人對螞蟻業務並不熟悉。事實上，螞蟻自2004年起步發展至今，支付業務已非支撐其高速增長的最重要動力。

根據招股書，螞蟻集團上半年收入按年增長38%至725.3億元（人民幣，下同），經調整純利更按年大增5倍，至239億元。若螞蟻下半年維持與上半年相若表現，意味其全年盈利將接近500億元。

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支付業務收入佔比逐年下降

螞蟻主營三大業務，數字支付與商家服務、數字金融科技平台、創新業務及其他。大眾對螞蟻更為熟悉的數字支付與商家服務業務近年收入貢獻逐年降低，由2017年的55%，降至2019年的43%，今年上半年更進一步降低至36%。

相對應地，數字金融科技平台收入貢獻逐年上升，由2017年的44%，增至2019年的56%，上半年更升至63%，成為螞蟻集團主要收入來源。同時，數字金融科技平台業務被視為是螞蟻利潤率較高的業務。

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「花唄」、「借唄」成收入主力

再細分，數字金融科技平台又分為微貸科技、理財科技、保險科技，當中以微貸科技最為吃重，上半年收入達286億元，對集團整體收入貢獻達39%，甚至超越數字支付業務。微貸科技主要服務消費信貸及小微經營者信貸需求，金融機構基於平台促成的信貸規模，向螞蟻支付技術服務費。該業務對應支付寶的消費信貸產品「花唄」、「借唄」，消費者可用於日常消費。

理財科技平台則服務用戶理財需求，對應「餘額寶」、「餘利寶」、「大理財」等產品，上半年貢獻收入113億元，貢獻集團整體收入近16%。螞蟻按照平台促成的金融機構合作夥伴的資產管理規模的一定百分比收取技術服務費。保險科技業務規模相對較小，上半年收入61億元，貢獻總收入8.4%。

若以收入增速看，微貸科技、理財科技上半年收入增長均接近6成，保險科技收入按年增長47%，數字支付與商家服務收入僅增長13%。因此從收入構成已可窺見，數字金融科技服務已成為螞蟻未來增長的新引擎。

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編輯：陳健婷