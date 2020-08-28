  • 30°C
香港時間 : 2020828日 (五) 17:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子（訂戶專享）

環球政治 16:48 2020/08/28

分享：

美國總統特朗普正式接受共和黨提名，並發表歷時長達70分鐘的演說，盡管當中重提了不少4年前的主張，但也明確區別了他跟民主黨總統候選人拜登之間的差異，力求阻止拜登一味躲在「反對特朗普」的影子裡，白白享受「反特」紅利，並讓特朗普能夠更有效反擊拜登。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

相關文章

【美國大選】伊萬卡傾力演講 梅拉尼婭翻白眼？ （有片）
今日
【美國大選】伊萬卡傾力演講 梅拉尼婭翻白眼？ （有片）
【美國大選】特朗普長女溫情拉票「特朗普改變了華盛頓！」
今日
【美國大選】特朗普長女溫情拉票「特朗普改變了華盛頓！」
【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然（訂戶專享）
2020/08/27
【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然（訂戶專享）
【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」
2020/08/24
【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」
【美國大選分析】大包圍反特朗普 拜登平衡左右考功夫
2020/08/20
【美國大選分析】大包圍反特朗普 拜登平衡左右考功夫

最新專欄文章 更多

【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難（訂戶專享）
今日
【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難（訂戶專享）
【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然（訂戶專享）
2020/08/27
【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然（訂戶專享）
【美斯轉會】球王高峰已過 巴塞何以堅拒止賺？（訂戶專享）
2020/08/27
【美斯轉會】球王高峰已過 巴塞何以堅拒止賺？（訂戶專享）
特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因
2020/08/26
特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因
【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？
2020/08/25
【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？
特朗普 拜登 美國共和黨 經濟 政治 選舉 總統大選

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月28日 時間17:00）

下一篇文章

【美國大選】伊萬卡傾力演講 梅拉尼婭翻白眼？ （有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】英國樓需求急增8成 3房屋仔平均24日轉手
【BNO移民】英國樓需求急增8成 3房屋仔平均24日轉手
【安倍辭職】日媒：首相安倍晉三擬因健康理由辭職
【安倍辭職】日媒：首相安倍晉三擬因健康理由辭職
【美國大選】特朗普長子料父親敗選？ 更憂集團遭調查
【美國大選】特朗普長子料父親敗選？ 更憂集團遭調查
新型冠狀肺炎全球疫情（08月28日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月28日 時間17:00）
【移民澳洲】央行：樓價或暴跌4成 情況極端但合理
【移民澳洲】央行：樓價或暴跌4成 情況極端但合理
【安倍辭職】麻生太郎以外 盤點眾多日本首相人選
【安倍辭職】麻生太郎以外 盤點眾多日本首相人選