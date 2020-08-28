【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子（訂戶專享）

美國總統特朗普正式接受共和黨提名，並發表歷時長達70分鐘的演說，盡管當中重提了不少4年前的主張，但也明確區別了他跟民主黨總統候選人拜登之間的差異，力求阻止拜登一味躲在「反對特朗普」的影子裡，白白享受「反特」紅利，並讓特朗普能夠更有效反擊拜登。

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