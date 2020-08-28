【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子（訂戶專享） 環球政治 16:48 2020/08/28 分享： 美國總統特朗普正式接受共和黨提名，並發表歷時長達70分鐘的演說，盡管當中重提了不少4年前的主張，但也明確區別了他跟民主黨總統候選人拜登之間的差異，力求阻止拜登一味躲在「反對特朗普」的影子裡，白白享受「反特」紅利，並讓特朗普能夠更有效反擊拜登。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選】伊萬卡傾力演講 梅拉尼婭翻白眼？ （有片） 今日 【美國大選】伊萬卡傾力演講 梅拉尼婭翻白眼？ （有片） 【美國大選】特朗普長女溫情拉票「特朗普改變了華盛頓！」 今日 【美國大選】特朗普長女溫情拉票「特朗普改變了華盛頓！」 【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然（訂戶專享） 2020/08/27 【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」 2020/08/24 【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」 【美國大選分析】大包圍反特朗普 拜登平衡左右考功夫 2020/08/20 【美國大選分析】大包圍反特朗普 拜登平衡左右考功夫 最新專欄文章 更多 【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難（訂戶專享） 今日 【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難（訂戶專享） 【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然（訂戶專享） 2020/08/27 【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然（訂戶專享） 【美斯轉會】球王高峰已過 巴塞何以堅拒止賺？（訂戶專享） 2020/08/27 【美斯轉會】球王高峰已過 巴塞何以堅拒止賺？（訂戶專享） 特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因 2020/08/26 特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因 【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？ 2020/08/25 【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？ 特朗普 拜登 美國共和黨 經濟 政治 選舉 總統大選 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入