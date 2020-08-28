【小米新技術】發布第三代屏下相機技術　最快明年量產

▲ 小米宣佈，已成功開發第三代屏下相機技術，並預告最快可於明年正式量產。

小米集團 （01810） 日前公布今年第二季度財報，受新冠肺炎疫情拖累，上季智能手機銷量為2,830萬部，按年減少12%。小米亦同時宣布，已成功開發第三代屏下相機技術，並預告最快可於明年正式量產。

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消息指，小米第三代屏下相機技術透過自家研發的像素排列，通過子像素的間隙區域讓螢幕的光綫穿過，從而讓每個像素單位仍舊保留完整的RGB子像素（Sub-Pixel）顯示，有效提升相機區域的顯示效果。同時可在不影響整塊螢幕顯示效果的情況下，將前置鏡頭隱藏在螢幕之下，不會出現挖孔、水滴等視覺阻礙。其創辦人雷軍表示，採用新技術後，當用戶使用前置相機自拍時，屏幕就會變透明，使得光綫充分進入相機。而當不用前置相機拍照時，屏幕就會恢復正常顯示。

▲ 小米第三代屏下相機技術透過自家研發的像素排列，通過子像素的間隙區域讓螢幕的光線穿過，從而讓每個像素單位仍舊保留完整的RGB子像素顯示，有效提升相機區域的顯示效果。（小米官方圖片）

雷軍又指，第一代技術從去年6月開始實驗室預研階段，到10月份的第二代進入可展示階段，而今年8月宣布的第三代則已到達可量產階段。小米第三代屏下相機技術不僅擁有完美的顯示效果，相機區域的畫素密度和顯示精度更能保持跟其它區域完全一致，並能達到相同的亮度、色準及色域，令整片螢幕看起來渾然一體，難辨差異。

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此外，小米第三代屏下相機更採用特殊的電路設計，將更多元件隱藏在RGB子像素之下，進一步提高屏下相機區域的透光率。結合小米自家研發的相機最佳化算法，改善普通屏下相機不通透及自帶濾鏡似的拍照體驗，可讓其自拍表現與普通前置相機幾乎無異。

責任編輯：施雯雯