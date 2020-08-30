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【內銀業績】撥備拖累 工中建農四大行半年純利倒退至少一成（不斷更新）

即市財經 17:18 2020/08/30

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多間大型國有內銀今日同日公布業績，其中工行 （01398） 資產減值損失按年大升26.5%，令半年純利跌11.4%至1488億元（人民幣，下同）。期內，淨利息收益率2.13%，按年收窄13個點子；不良貸款率惡化7點子至1.5%。撥備覆蓋率下降4.63個百分至194.69%。

另外，建行 （00939） 上半年純利為1376億元，按年跌10.7%；中行 （03988） 半年純利倒退11.5%至1009億元；農行 （01288） 純利亦挫10.4%至1088億元。至於郵儲銀行 （01658） ，純利則挫9.7%至333億元。

交行暗示減派息

周五公布業績的交行 （03328） 上半年撥備大增逾五成，拖累純利下跌14.6%至365億元，而稅前利潤亦跌18.4%至400億元。期內淨利息收益率收年收窄5個點子1.53%；不良貸款率則惡化21點子至1.68%，而撥備覆蓋率亦顯著下跌23.04個百分點至148.73%。

今年宏觀環境欠佳，被問到今年派息政策會否有變，交行行長郭莽指，仍在考慮今年派息，未有確實結論，強調要結合宏觀環境、銀行經營情況等條件綜合考慮。他又指過去經濟好，大部份銀行派息比率都達到30%，但面對銀行業利潤倒退，加上未來不良處置及資本消耗壓力加大，銀行或會有新想法。

招行純利跌2%

股份制龍頭招行 （03968） 經歷長時間純利雙位數增長後，今年上半年倒退1.63%至498億元；淨利息收益率收窄20個點子至2.5%。資產質素方面，不良貸款率改善2個點子至1.14%，撥備覆蓋率增加14.03個百分點至440.81%。受疫情影響，上半年集團加大了撥備計提力度，信用減值損失404.43億元，按年增加22.32%。

 

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