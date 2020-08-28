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【內銀業績】交行純利挫近15% 暗示或減派息（不斷更新）

即市財經 16:33 2020/08/28

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交行 （03328） 上半年撥備大增逾五成，拖累純利下跌14.6%至365億元，而稅前利潤亦跌18.4%至400億元。期內淨利息收益率收年收窄5個點子1.53%；不良貸款率則惡化21點子至1.68%，而撥備覆蓋率亦顯著下跌23.04個百分點至148.73%。

今年宏觀環境欠佳，被問到今年派息政策會否有變，交行行長郭莽指，仍在考慮今年派息，未有確實結論，強調要結合宏觀環境、銀行經營情況等條件綜合考慮。他又指過去經濟好，大部份銀行派息比率都達到30%，但面對銀行業利潤倒退，加上未來不良處置及資本消耗壓力加大，銀行或會有新想法。

交行次季淨利息收益率按年收窄3點子至1.52%，管理層預期，下半年淨利息收益率繼續會有壓力，但情況可控。LPR的影響將進一步於下半年反映，對資產定價構成功力，不過資產具有彈性，而且負債成本有空間下降，該行會透過改善客戶結構吸納低成本資金、以較便宜的同業市場資金置換中期借貸便利（MLF）資金、減少大額存單及結構性存款等做法，減低資金成本。

招行純利跌2%

股份制龍頭招行 （03968） 經歷長時間純利雙位數增長後，今年上半年倒退1.63%至498億元（人民幣，下同）；淨利息收益率收窄20個點子至2.5%。資產質素方面，不良貸款率改善2個點子至1.14%，撥備覆蓋率增加14.03個百分點至440.81%。受疫情影響，上半年集團加大了撥備計提力度，信用減值損失404.43億元，按年增加22.32%。

 

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