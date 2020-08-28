【二手樓價】CCL八大指數齊跌　中原：9月入秋樓市重拾升軌 

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報178.71點，按周跌1.21%，除此之外， 各大指數齊跌，是近8周以來再現。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇說，上月底政府收緊限聚令後首周，樓價明顯受壓，市場出現個別低價成交，短暫窒礙樓價升勢，惟隨着8月下旬疫情緩和，二手樓市恢復活躍，成交增多，預計9月入秋後，樓價可重拾升軌。

事實上，參考其他國家情況，只要疫情持續緩和，樓價便會回升，以英國為例，據全英房屋按揭貸款協會（Nationwide）公布，上月英國樓價按月升1.7%，為11年來最大單月升幅。

除了CCL，其他指數齊跌。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.91點，按周跌1.34%；CCL（中小型單位）報179.42點，按周跌1.14%； CCL（大型單位）報175.06點，按周跌1.57%。

四區指數方面，港島CCL Mass報186.19點，按周跌3.16%；九龍CCL Mass報177.53點，按周跌0.52%；新界東CCL Mass報190.33點，按周跌0.67%；新界西CCL Mass報166.55點，按周跌0.87%。

值得留意的是，今次公布的指數，根據8月17日至8月23日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有八成的交易是在2020年8月3日至8月9日簽臨時買賣合約。

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