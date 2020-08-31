同程藝龍二季度持續盈利 轉型升級加快低綫市場業績提升

隨著中國內地疫情得到有效的控制，內地經濟開始迅速復甦，旅遊業也開始逐步回暖。「春江水暖鴨先知」，作為國內領先的在綫旅行平台，同程藝龍（00780）在行業回暖的過程中強勢反彈並獲得機構看好。8月25日，摩根大通將同程藝龍目標價為17港元上調至18港元，投資評級為「增持」。根據同程藝龍8月28日發佈的2020年中期業績報告來看，公司二季度期內經調整溢利淨額回升至196.2百萬元 (人民幣，下同)，各項經營指標逐步提升，業績向好趨勢明顯。

經營顯著改善 創新營銷渠道

儘管新冠疫情對旅遊行業負面影響很大，但同程藝龍上半年仍然保持盈利狀態，且二季度經營顯著改善。上半年，同程藝龍收入人民幣2,205.2百萬元，經調整EBITDA為426.3百萬元，經調整EBITDA利潤率為19.3%，期內經調整溢利淨額為274.2百萬元，經調整淨利潤率為12.4%，平均月活躍用戶為162.0百萬人次，平均月付費用戶為16.7百萬人次。雖然上半年數據同比下降，但公司的業績在同業保持領先，已大幅優於行業平均水平。

從二季度開始，同程藝龍逐漸擺脫疫情的負面影響，公司經營亦顯著改善。具體來看，公司二季度收入1,200.1百萬元，較一季度增加19.4%。公司二季度經調整EBITDA為267.3百萬元；經調整EBITDA的同比減少由一季度的74.2%收窄至二季度的39.3%，二季度經調整EBITDA利潤率為22.3%，較一季度的15.8%有所增加；二季度期內經調整溢利淨額為196.2百萬元，經調整溢利淨額的同比減少由上一季度的82.6%收窄至二季度的43.2%；二季度經調整淨利潤率為16.3%，較一季度的7.8%有所增加。此外，公司二季度平均月活躍用戶較一季度增加18.3%，平均月付費用戶較一季度增加25.7%。

同程藝龍在低綫市場業績提升尤為顯著。二季度，約63.1%的新增付費微信用戶來自國內三綫或以下城市，較2019年同期的61.5%新增了1.6個百分點。截至2020年6月30日，同程藝龍註冊用戶中居於非一綫城市的約為85.9%，為上市以來新高。二季度，同程藝龍在低綫城市售出的酒店間夜量實現了同比15%的增長。

同程藝龍經營持續向好，離不開其對旅遊業復甦機遇的抓緊。上半年，公司發掘創新營銷渠道，順勢推出「啟程計劃」，並利用直播以提升品牌知名度並促進與用戶的互動。公司與地方政府、機場、航空公司等多機構開展合作，在微信小程序及其他短視頻平台進行創新直播均取得用戶積極反饋，並成功推廣至多個城市及地區的旅遊目的地及旅遊業。這令公司廣受用戶及潛在消費者的認可，未來將繼續有助提升用戶留存率及變現率。

轉型升級加快 用戶體驗提升

2020年上半年，同程藝龍加快由在綫旅遊平台轉型為智能出行管家。公司持續開發及應用先進科技，進一步提升平台上產品及服務的展示以改善用戶體驗。公司期內實施實時通訊科技並成為首個採用視頻客戶服務的在綫旅遊平台。公司與汽車運營商合作，在車站設立自動售票機，將交易由綫下轉型為綫上，從而推廣汽車票務業數字化。此外，公司為機場開發小程序、為航空公司開發收入管理系統以及為酒店提供PMS系統。

即使疫情影響持續，同程藝龍任然與多個旅遊服務供應商維持緊密聯繫，為用戶提供一站式出行產品及服務。截至2020年6月30日，公司的綫上平台提供由約750家國內航空公司及代理運營的超過7,500條國內航綫、超過200萬家酒店及非標住宿選擇、近370,000條汽車綫路、590條渡輪綫路，以及約8,000個國內旅遊景點門票服務。

鑒於疫情期間的有限度交通票務供應，同程藝龍的智能出行解決方案系統「慧行」接獲超出負荷的用戶回覆。公司持續優化「慧行」系統以改善火車票及機票的交叉銷售，根據最新情況為用戶推出其他增值產品及服務。就住宿業務而言，公司迎合需求向酒店顧客提供創新的產品及服務，這將進一步提升用戶黏性及變現能力。

疫情期間，同程藝龍通過多舉並措提升用戶體驗，塑造了公司良好的品牌形象，公司二季度經營顯著改善亦是市場對公司的良好反饋。7月15日，中國國家文化和旅遊部辦公廳發佈通知，推進旅遊企業復工復產，恢復跨省（區、市）團隊旅遊。這對於內地的旅遊業而言無疑是一劑強心劑，這也意味著中國旅遊業下半年或將開啟強勢反彈，作為國內旅遊業的先驅，同程藝龍將持續受益。

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