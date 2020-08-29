  • 31°C
香港時間 : 2020829日 (六) 11:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中小企教室】居家工作5大秘訣　維繫「work life balance」

科技 11:00 2020/08/29

分享：

本文將分享5大小貼士，助員工居家工作時，取得work life balance。

本港疫情有緩和跡象，惟大多企業依然實施在家工作措施，確保員工的健康安全。當遙距工作成為新常態，「Home Office疲態」亦逐漸浮現，有打工仔更表示，在家工作基本上沒有下班時間。

【中小企教室】5大免費網頁製作平台　網上吸客無難度

【中小企教室】IG、FB直播宣傳　營銷策略、事前準備懶人包

視訊會議工具Zoom就分享5大小貼士，助員工居家工作時，取得work life balance。

1.明確劃分辦工及下班時間

在工作設置中設定辦公及休息時間，確保電話不會在下班後響過不停，為自己營造「下班」模式，在辛勞工作一天後好好休息。

2.善用轉駁來電功能

下班後，把來電轉駁至其他電話號碼，例如是非營業時間接聽服務或內部支援團隊，避免在私人時間接觸工作。

3.預早安排每天的工作任務

居家工作期間，員工可能無間斷收到來自上司和客戶的來電，密密麻麻的工作計劃下，建議早一步安排工作優次，並及早完成新任務。
 
4.在家設個人居家工作空間

在家中營造一個屬於自己的工作間，在完成工作、離開工作間時，就如同離開辦公室般，遠離工作的煩擾。另可避免將私人手提電話用於工作上。

5.與同事保持交流

當整個團隊都各自在家工作時，要確保順暢的溝通，便要利用視訊會議工具和同事維繫緊密的聯繫，保持工作效率和團隊士氣，建議選用便捷的協作體驗。

責任編輯：姚慧儀

相關文章

【中小企教室】免費遠端桌面App　邊款最好用？
2020/07/25
【中小企教室】免費遠端桌面App　邊款最好用？
【中小企教室】在家工作都可妥善溝通　邊款雲端硬碟服務最適合？
2020/07/18
【中小企教室】在家工作都可妥善溝通　邊款雲端硬碟服務最適合？
【中小企教室】HKIRC推免費服務　10分鐘建立專屬網站
2020/07/16
【中小企教室】HKIRC推免費服務　10分鐘建立專屬網站
【中小企教室】3大職場必備Chrome擴充功能　助你提升工作效率
2020/07/11
【中小企教室】3大職場必備Chrome擴充功能　助你提升工作效率
疫情 在家工作 Zoom

下一篇文章

【挑戰蘋果】亞馬遜推健身手環Halo　判斷情緒狀態＋3D掃描體脂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone 12】蘋果新iPhone售價、規格曝光　爆料者稱最低6000元有找
【iPhone 12】蘋果新iPhone售價、規格曝光　爆料者稱最低6000元有找
【IFA 2020】LG推PuriCare口罩空氣淨化器　下月消費電子展亮相
【IFA 2020】LG推PuriCare口罩空氣淨化器　下月消費電子展亮相
【抗疫新遊戲】Google推5個網上互動遊戲　探索藝術文化世界
【抗疫新遊戲】Google推5個網上互動遊戲　探索藝術文化世界
【每日焦點】專家料檢測預約「死網」機會微　雲端基礎設施成關鍵
【每日焦點】專家料檢測預約「死網」機會微　雲端基礎設施成關鍵
【全民檢測】萬人同時登記或網絡擠塞　雲端基礎設施成關鍵
【全民檢測】萬人同時登記或網絡擠塞　雲端基礎設施成關鍵
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖