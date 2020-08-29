【中小企教室】居家工作5大秘訣　維繫「work life balance」

▲ 本文將分享5大小貼士，助員工居家工作時，取得work life balance。

本港疫情有緩和跡象，惟大多企業依然實施在家工作措施，確保員工的健康安全。當遙距工作成為新常態，「Home Office疲態」亦逐漸浮現，有打工仔更表示，在家工作基本上沒有下班時間。

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視訊會議工具Zoom就分享5大小貼士，助員工居家工作時，取得work life balance。

1.明確劃分辦工及下班時間

在工作設置中設定辦公及休息時間，確保電話不會在下班後響過不停，為自己營造「下班」模式，在辛勞工作一天後好好休息。

2.善用轉駁來電功能

下班後，把來電轉駁至其他電話號碼，例如是非營業時間接聽服務或內部支援團隊，避免在私人時間接觸工作。

3.預早安排每天的工作任務

居家工作期間，員工可能無間斷收到來自上司和客戶的來電，密密麻麻的工作計劃下，建議早一步安排工作優次，並及早完成新任務。



4.在家設個人居家工作空間

在家中營造一個屬於自己的工作間，在完成工作、離開工作間時，就如同離開辦公室般，遠離工作的煩擾。另可避免將私人手提電話用於工作上。

5.與同事保持交流

當整個團隊都各自在家工作時，要確保順暢的溝通，便要利用視訊會議工具和同事維繫緊密的聯繫，保持工作效率和團隊士氣，建議選用便捷的協作體驗。

責任編輯：姚慧儀