【美國大選】伊萬卡傾力演講 梅拉尼婭翻白眼？ （有片）

▲ 伊萬卡為特朗普演講拉票時,與第一夫人梅拉尼婭有段小插曲,讓網民熱議。

美國總統特朗普的家庭關係亦廣受關注,有傳第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump)與繼女、特朗普長女伊萬卡(Ivanka Trump)不和。伊萬卡為特朗普演講拉票時,二人更有小插曲,讓網民熱議。

特朗普長女伊萬卡在美國共和黨全國代表大會最後一晚演講,為父親拉票。在伊萬卡上台一刻,有外媒影片捕捉下第一夫人梅拉尼亞瞬間變臉的表情變化,從熱情歡迎的笑容變目無表情。

【美國大選】特朗普長女溫情拉票「特朗普改變了華盛頓!」

美國白宮「宮心計」 梅拉尼婭被揭與伊萬卡不和內幕

這個表情成為網友熱議的話題,有網友形容,梅拉尼婭的表情大概是「我喜歡你,是因為我必須這樣做。」("I like you only because I have to".)

自特朗普任總統以來,長女伊萬卡(Ivanka Trump)的角色更比第一夫人梅拉尼婭搶鏡。梅拉尼婭前親信早前出版新作《Melania & Me》(暫譯《梅拉尼婭與我》),提到白宮高級顧問伊萬卡嘗試在一系列的美國總統大選活動中「打擊」梅拉尼婭,決心搶她的風頭。作者亦提到曾與梅拉尼婭發起「封鎖伊萬卡行動」,梅拉尼婭更稱伊萬卡及典盟友為「蛇」。

【美國大選】佩洛西促拜登杯葛辯論「勿看重與特朗普對話」

【美國大選】6搖擺州民調:特朗普急起直追 拜登領先收窄

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726!立即訂閱

責任編輯:葉芷樺