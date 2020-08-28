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【美國大選】伊萬卡傾力演講 梅拉尼婭翻白眼？ （有片）

環球社會熱點 16:30 2020/08/28

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伊萬卡為特朗普演講拉票時，與第一夫人梅拉尼婭有段小插曲，讓網民熱議。

美國總統特朗普的家庭關係亦廣受關注，有傳第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）與繼女、特朗普長女伊萬卡（Ivanka Trump）不和。伊萬卡為特朗普演講拉票時，二人更有小插曲，讓網民熱議。

特朗普長女伊萬卡在美國共和黨全國代表大會最後一晚演講，為父親拉票。在伊萬卡上台一刻，有外媒影片捕捉下第一夫人梅拉尼亞瞬間變臉的表情變化，從熱情歡迎的笑容變目無表情。

【美國大選】特朗普長女溫情拉票「特朗普改變了華盛頓！」

美國白宮「宮心計」 梅拉尼婭被揭與伊萬卡不和內幕

這個表情成為網友熱議的話題，有網友形容，梅拉尼婭的表情大概是「我喜歡你，是因為我必須這樣做。」（"I like you only because I have to".）

自特朗普任總統以來，長女伊萬卡（Ivanka Trump）的角色更比第一夫人梅拉尼婭搶鏡。梅拉尼婭前親信早前出版新作《Melania & Me》（暫譯《梅拉尼婭與我》），提到白宮高級顧問伊萬卡嘗試在一系列的美國總統大選活動中「打擊」梅拉尼婭，決心搶她的風頭。作者亦提到曾與梅拉尼婭發起「封鎖伊萬卡行動」，梅拉尼婭更稱伊萬卡及典盟友為「蛇」。

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責任編輯：葉芷樺

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