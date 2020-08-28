皇玥逆市擴充  把握機遇

由今年年初全球疫情大爆發，零售市道面對嚴峻挑戰，但主打餅食的皇玥卻部署逆市擴充，由原本兩間門市，一口氣於下半年加開至10間門市，偏佈港九新界，成功在餅食界市場佔一席位。

堅持不減薪不裁員

皇玥在2017成立至今3年，理應繼續穩守審慎地發展業務策略，但在疫情之下，各行各業都受到不同程度的影響，皇玥創辦人及行政總裁嚴運波博士坦言不希望員工受到影響，所以反其道而行，毅然決定於這個時期拓展業務。「集團中有不少銀髮年齡層的員工，有幾位大師傅，已經退休了，七十多歲，我覺得他們可以做到七十多、八十多歲都沒有問題，只要身體健康可以做全職，甚至只是做兩、三個小時也可以。他們都是很有經驗的人，喜歡研究食材並根據食材特點做研發，帶來驚喜的效果。為保障他們的生計，我不希望減薪、裁員，所以我必需開更多分店，帶動更多就業，同時亦能將老師傅的工藝傳承下去，一舉兩得。」所以面對如此艱難的環境，皇玥亦不選擇守業，於今年度增加至10間門市。

服務質素保持高水準

一口氣加開多間門市，絕不是易事，而且嚴博士對門店的質素也有很高的要求。「我不希望開門店開得好像倒模一樣，所有東西都一式一樣，客人踏進來也分不出自己去了那間店。但當然，所有門市店員的服務質素是應該要保持統一高水準的。」嚴博士表示，每間門市會保留品牌的風格，但在裝潢上就各有特色，好像中環店，就融入了雲石和金絲玻璃門的設計元素，給人一種華麗的舒適感。疫情下，食品安全也是大眾很關心的一環。嚴博士表示：「做好防疫功夫故然是所有人都要做的事。而我們的生產廠房，去年已獲得最新規格的ISO22000 國際食品安全標準認證，由食物原材料、生產過程以至產品包裝，每一個環節的處理，都嚴格要求同事做到一絲不苟。」

獲獎月餅 掀起熱潮

皇玥的招牌產品是由葉永華師傅及葉永華師傅聯手打造的流心月餅，早於2018年首次推出，結果大受歡迎。推出短短一年時間，其招牌流心奶黃及流心芝麻月餅已於2019年勇奪比利時「世界食品品質評鑒大獎」Monde Selection 「最高金獎」，是獎項開辦59年以來第一次有香港月餅獲得此殊榮，今年亦蟬聯此獎項。嚴博士說：「過往兩年我們月餅銷情成績算是不錯，在中秋前兩個月已有售罄的情況，佳績主要來自口牌，客人試過覺得好味，知道我們的產品是出自兩位大師的傑作，並採用高質素的食材及嚴謹的烘焗技術，加上100%香港製造，而且又見到我們獲得國際食品獎項，自然對品牌信心大增，便會向親朋好友介紹，所以除了增添門市，今年更會設立多個期間限定店及展銷攤檔，務求在這個中秋檔期推動銷售業額，同時令品牌知名度急速提升。」

時尚系列—高貴禮盒 送禮體面

延續往年傳統，皇玥月餅禮盒以繁複紙藝打造而成，全手工紙皮盒，保留了充滿質感的皮革紋理，禮盒的邊緣設有整齊車線點綴，凸顯其優雅大氣及高貴品味。今年更特別推出雙層長形禮盒，盒中載有六件精緻月餅，禮盒色彩十分搶眼，用了時尚的青瓷綠及天空藍，上掀蓋設計線條俐落，更添精緻細膩。禮盒封套配上荷花及鶴鳥雕刻設計，象徵每年一度的中秋佳節花好月圓，寓意和平歡樂、幸福團圓。佳節過後，月餅禮盒可化身成首飾寶盒，盡顯典雅氣質，送禮自用佳宜。

高質餅食 搶攻市場

除了月餅，皇玥亦生產多款不同類型的餅食。雖然現時零售業疲乏，嚴博士則表示對香港的餅食零售市場仍很有信心：「蛋卷、蝴蝶酥、脆曲奇、一直也是香港人鍾情的美味餅食，除了買回家品嚐，亦是大家送禮的必選產品。我們的餅食很多都是改良傳統配方，在味道上作出調整，例如用法國牛油代替豬油整曲奇；蜂巢蛋卷尺寸控制在一口內吃完，不會吃到滿地都是蛋卷碎，這些小細節上看似簡單，其實多了幾重功夫去做，但是最終於味道上賣相上都全面提升，相信能夠吸引到客人支持。」另外，除了現有餅食之外，集團也將會開發婚嫁市場，希望研發更加精緻的禮餅，這樣才更容易推廣至更多新客戶。在服務方面，集團秉承星級酒店服務理念，建立嚴謹的售後服務系統，與客人建立長遠共贏的良好合作關係。

▲ 皇玥創辦人及行政總裁嚴運波博士

▲ 皇玥流心月餅榮獲世界食品最高金獎，短短時間已獲得國際認可，可見品質有保證。

▲ 新開的中環店，融入了雲石和金絲玻璃門的設計元素，給人一種華麗的舒適感。

▲ 今年特別推出時尚系列，月餅盒顏色採用青瓷綠及天空藍，鮮艷奪目。

▲ 皇玥餅食包括: 蛋卷、蝴蝶酥、脆曲奇等等系列。

(資料由客戶提供)