  • 29°C
香港時間 : 2020828日 (五) 16:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

皇玥逆市擴充  把握機遇

iMoney智富 16:17 2020/08/28

分享：

由今年年初全球疫情大爆發，零售市道面對嚴峻挑戰，但主打餅食的皇玥卻部署逆市擴充，由原本兩間門市，一口氣於下半年加開至10間門市，偏佈港九新界，成功在餅食界市場佔一席位。

堅持不減薪不裁員

皇玥在2017成立至今3年，理應繼續穩守審慎地發展業務策略，但在疫情之下，各行各業都受到不同程度的影響，皇玥創辦人及行政總裁嚴運波博士坦言不希望員工受到影響，所以反其道而行，毅然決定於這個時期拓展業務。「集團中有不少銀髮年齡層的員工，有幾位大師傅，已經退休了，七十多歲，我覺得他們可以做到七十多、八十多歲都沒有問題，只要身體健康可以做全職，甚至只是做兩、三個小時也可以。他們都是很有經驗的人，喜歡研究食材並根據食材特點做研發，帶來驚喜的效果。為保障他們的生計，我不希望減薪、裁員，所以我必需開更多分店，帶動更多就業，同時亦能將老師傅的工藝傳承下去，一舉兩得。」所以面對如此艱難的環境，皇玥亦不選擇守業，於今年度增加至10間門市。

服務質素保持高水準

一口氣加開多間門市，絕不是易事，而且嚴博士對門店的質素也有很高的要求。「我不希望開門店開得好像倒模一樣，所有東西都一式一樣，客人踏進來也分不出自己去了那間店。但當然，所有門市店員的服務質素是應該要保持統一高水準的。」嚴博士表示，每間門市會保留品牌的風格，但在裝潢上就各有特色，好像中環店，就融入了雲石和金絲玻璃門的設計元素，給人一種華麗的舒適感。疫情下，食品安全也是大眾很關心的一環。嚴博士表示：「做好防疫功夫故然是所有人都要做的事。而我們的生產廠房，去年已獲得最新規格的ISO22000 國際食品安全標準認證，由食物原材料、生產過程以至產品包裝，每一個環節的處理，都嚴格要求同事做到一絲不苟。」

獲獎月餅 掀起熱潮

皇玥的招牌產品是由葉永華師傅及葉永華師傅聯手打造的流心月餅，早於2018年首次推出，結果大受歡迎。推出短短一年時間，其招牌流心奶黃及流心芝麻月餅已於2019年勇奪比利時「世界食品品質評鑒大獎」Monde Selection 「最高金獎」，是獎項開辦59年以來第一次有香港月餅獲得此殊榮，今年亦蟬聯此獎項。嚴博士說：「過往兩年我們月餅銷情成績算是不錯，在中秋前兩個月已有售罄的情況，佳績主要來自口牌，客人試過覺得好味，知道我們的產品是出自兩位大師的傑作，並採用高質素的食材及嚴謹的烘焗技術，加上100%香港製造，而且又見到我們獲得國際食品獎項，自然對品牌信心大增，便會向親朋好友介紹，所以除了增添門市，今年更會設立多個期間限定店及展銷攤檔，務求在這個中秋檔期推動銷售業額，同時令品牌知名度急速提升。」

時尚系列—高貴禮盒 送禮體面

延續往年傳統，皇玥月餅禮盒以繁複紙藝打造而成，全手工紙皮盒，保留了充滿質感的皮革紋理，禮盒的邊緣設有整齊車線點綴，凸顯其優雅大氣及高貴品味。今年更特別推出雙層長形禮盒，盒中載有六件精緻月餅，禮盒色彩十分搶眼，用了時尚的青瓷綠及天空藍，上掀蓋設計線條俐落，更添精緻細膩。禮盒封套配上荷花及鶴鳥雕刻設計，象徵每年一度的中秋佳節花好月圓，寓意和平歡樂、幸福團圓。佳節過後，月餅禮盒可化身成首飾寶盒，盡顯典雅氣質，送禮自用佳宜。

高質餅食 搶攻市場

除了月餅，皇玥亦生產多款不同類型的餅食。雖然現時零售業疲乏，嚴博士則表示對香港的餅食零售市場仍很有信心：「蛋卷、蝴蝶酥、脆曲奇、一直也是香港人鍾情的美味餅食，除了買回家品嚐，亦是大家送禮的必選產品。我們的餅食很多都是改良傳統配方，在味道上作出調整，例如用法國牛油代替豬油整曲奇；蜂巢蛋卷尺寸控制在一口內吃完，不會吃到滿地都是蛋卷碎，這些小細節上看似簡單，其實多了幾重功夫去做，但是最終於味道上賣相上都全面提升，相信能夠吸引到客人支持。」另外，除了現有餅食之外，集團也將會開發婚嫁市場，希望研發更加精緻的禮餅，這樣才更容易推廣至更多新客戶。在服務方面，集團秉承星級酒店服務理念，建立嚴謹的售後服務系統，與客人建立長遠共贏的良好合作關係。

皇玥創辦人及行政總裁嚴運波博士

皇玥流心月餅榮獲世界食品最高金獎，短短時間已獲得國際認可，可見品質有保證。

新開的中環店，融入了雲石和金絲玻璃門的設計元素，給人一種華麗的舒適感。

今年特別推出時尚系列，月餅盒顏色採用青瓷綠及天空藍，鮮艷奪目。

皇玥餅食包括: 蛋卷、蝴蝶酥、脆曲奇等等系列。

(資料由客戶提供)

上一篇文章

【二手樓價】CCL八大指數齊跌　中原：9月入秋樓市重拾升軌

下一篇文章

【樓市故事】公屋戶華麗轉身成私樓業主 665萬元購新都城兩房筍盤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【我要做業主】80後「包租妹」千呎舊樓分間13單位　每月收租近7萬　冀40歲退休
【我要做業主】80後「包租妹」千呎舊樓分間13單位　每月收租近7萬　冀40歲退休
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事