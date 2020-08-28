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【Kawaii生活百貨@iM網欄】做「女一」要具備什麼條件？ 眼緣運氣最重要

名人薈萃 21:00 2020/08/28

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怎樣才能成為一個「女主角」？其實近年電視台又開始鬧小生、花旦荒，小生很多離巢不簽電視台經理人合約，花旦有些結婚生小孩便沒有簽長合約，又或者只簽一年一劇。可能你今年都看過連續三套高海寧、兩套黃翠如還有黃智雯等，好像真的很缺人！其實要成為一個「女一」要具備什麼條件？

演技？眼緣？運氣？我覺得這些都缺一不可！首選我覺得眼緣很重要佔40%，眼緣中再細分一下，起碼有不惹人討厭的面孔，漂不漂亮沒關係，可愛感要有，順眼耐看，李佳芯和「地產仔」中廖子妤算是這一類。有些女生很漂亮，但不耐看。

【Kawaii生活百貨@iM網欄】小鮮肉、型男、花美男......　三大魅力男神逐個數！

演技我覺得佔30%，如果演技好，很快便會給人注意到，監製看到的話容易給予機會，加上有眼緣，很快便會由女三跳女二再跳女一。

運氣方面，個人認為都很重要佔30%吧！你有眼緣有演技但沒做女一的運氣，可能會被視為演技派的綠葉。

近年我比較欣賞FYY（馮盈盈)，她知道自己懶音多，都苦練發音和咬字，最近都有改善很多。做清談節目非常知道節目要什麼效果，￼大胆言論反應又快。演電視劇時，有思考過造型和角色關係，例如「果欄中的江湖大嫂￼」小狼女和「反黑路人甲」Madam顧欣頤都令人有深刻印象。

【Kawaii生活百貨@iM網欄】星級媽媽唔易做 轉做網紅更火紅！

希望有更多有演技有眼緣又有運氣的女一出來，我們就不用短時間內不停看同一女主角，有時候真的分不到，她現在是飾演那個人物。

作者_Kawaii簡介：
節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

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撰文 : Kawaii

欄名 : Kawaii生活百貨

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