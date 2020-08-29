【你財策劃師】會計師單親媽媽 千萬資產退休怎策劃？

【你財策劃師】單親媽媽擁千萬資產 擬買樓贈兒應如何抉擇？【上一頁】

再置業增現金流風險

置業問題方面，Agnes早年購買的單位原本是用作她與兒子的居所，但兒子成年後不喜歡住在自置物業，故她決定另外租住兒子喜歡的地方，導致她同時需要供樓和租樓。Agnes現時會有再置業的想法，是考慮到將來兒子會有自己的家庭，在能力範圍內想為他做好安排，買入他心儀的住所。暫時會用作收租，待十年八載兒子成家立室時，便可以給他作為居所。至於到時會否由兒子繼續供款等財政問題，她還未有具體定案。

他們心儀的單位是港島區一老牌屋苑的兩房單位，樓價約1,000萬元，假如要買入，以65歲計，16年供款期，每月總還款上限為收入的五成，即56,250元，但由於現時每月已用了23,500元供樓，只可用32,750元來供樓，即是需要支付的首期約450萬元。所以就算銀行肯批核貸款，但每月的支出增加很多，不單未有餘額儲蓄，還要節衣縮食。如果將物業放租，估計租金約2.5萬元，扣除各項必須支出後，加上現有盈餘應可勉強應付，但對家庭現金流增加不少的風險，置業的首期亦需透過變賣資產應付。

現時所有負擔都落在Agnes一人身上，人到中年，可以的話應該減少負擔，但她卻反其道而行，置業的決定會令她的現金流及資產過度集中的風險增加，真正得着可能是買到喜愛的單位，及獲得沒有保證的租金收益填補支出，整體上是否好的安排呢？Alvin和Agnes分析後，留待她決定下一步應如何做。

個人籌謀退休好時機

Agnes已經49歲，相信最遲16年後便會退休，能力容許的話應該是未來5至10年的事情，現在正是她為自己退休做安排的黃金時段，要好好把握。除了金錢，Agnes必須要有全面的保險保障，她目前人壽保障額有358萬港元，能夠應付未償還按揭，但她同時需要照顧父母及兒子最少未來5至10年的生活需要。假如沒有足夠人壽保障，她一旦不幸早逝，未來10年兒子及父母的生活便要由她目前的資產中套現來支付。

她每年的家庭支出需要174萬元，萬一她不在時，每年支出估計也需要約100萬元。按現時的資產計算，扣除固定資產後，只有751萬元，扣除租金及其他投資收益的幫補，每年需要從這筆資產製造47萬元，雖然數字上可行，但期間又有很多不確定性。要將未來10年的風險及不確性降低，她需要考慮是否要安排10年期200萬保障額的人壽保障。

她另外有3份危疾保障保險，總保障額為187萬元，是很不錯的保障水平，但最大問題是最長期的保單都只能保障到75歲，佔總保額約一半。以她現時年紀再購買額外危疾的保費將會很高，所以Alvin建議她應該要檢討現時的住院醫療計劃保障是否足夠。除此之外亦應該為未來保費支出而準備保費儲備，預算一筆資金專用作支付未來醫療保險保費。

除了自己，Agnes亦是時候為兒子安排適當保險保障、住院醫療計劃及保障到100歲的危疾保障等最基本的保險，保障額可以先安排100萬元。人壽保障可以是有儲蓄成分的終身壽險，當中的儲備性質需要穩健為主及長綫有增值空間。因兒子只是20歲且很健康，不論從財務或保險核保來說，安排適當保險肯定是正確決定。

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