【你財策劃師】單親媽媽擁千萬資產 擬買樓贈兒應如何抉擇？

今期讀者Agnes是與兒子相依為命，有穩定的工作，也擁有1,874萬元資產，加上是會計專業人士，和Alvin討論前已經提供詳盡的收支表、資產負責表及已購買的保險清單，因此她對「自己盤數」應該瞭如指掌，相信應沒有任何理財困難，所以Alvin亦開門見山問她現時面對甚麼理財煩惱。Agnes有些理財上的計劃，希望Alvin能給意見，以確保沒有遺漏重點，增加成功執行的機會。

事實上，過往不少擁過千萬元身家的讀者聯絡Alvin的原因，是他們對理財有一定想法及疑問，但市場較少能提供專業而中肯的建議，所以有些更不惜付費都要私下找Alvin「補習」，也解釋到為何【你財策劃師】專欄能由雜誌創辦至今都仍然「健在」。

Agnes主要有3項理財目標，分別是：（一）考慮應否贖回按揭或額外購買一單位作投資收租；（二）想買一輛車用作代步；（三）計劃支持兒子3年後到海外完成碩士課程。現時她持有一個海外物業及一個香港物業作收租，她則與兒子另外租樓住，故每月支出最大的部分便是供樓和租金。她亦要照顧父母生活，餘下便是一些日常家庭生活需要，每月支出容易計算。

轉按物業減財政負擔

現時她向銀行借貸327萬元，支付的利息略高，面談時提到現需年息2.3%，Alvin認為以她的專業工作及資產狀況，可以考慮轉按到其他金融機構，利率有機會下調0.5%或更多，希望能夠減低負擔。假如利息支出控制在1.8%左右，是否需要贖回按揭，便要視乎預算支付的327萬元現金，能否製造收益最少比借貸利息多約1.5%，即是年回報約3.3%。

在現時低息環境下，收益率相對下調，但以Agnes按揭還款期還有約13年來估算，如持有其他資產13年，年度化收益達到3.3%的機會應該不低，故倒不如將資金用作平穩投資，可考慮購買儲蓄型保險、較高投資級別的債券類資產，或一個包括優質股債類多元資產的組合。

另一方面，由Agnes提供的資產來看，如要全數償還按揭貸款，需要的資金包括存款及剛到期的儲蓄保險的價值，合共289.3萬元，另需沽出部分現時持有的股票及基金，惟現時是否理想價格沽貨亦需要考慮在內。

而如何安排剩下未動用的存款，便要視乎她會否有其他用途。假如她需要買車及為兒子應付3年後的海外修讀碩士的支出，她需要在現金流方面計算清楚是否能夠應付。至於是否應再投資多一個單位作收租用途，按未來樓價走勢實在難以估計，所以Alvin只會建議她從現金流方面考慮。

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