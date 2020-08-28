【樓市故事】公屋戶華麗轉身成私樓業主 665萬元購新都城兩房筍盤

相信不少香港人的願望，也希望成功上車做業主，特首林鄭月娥上台後，也銳意重建置業階梯，通過樓價升值後再逐步換樓。最近一位居於將軍澳寶琳邨公屋戶，沽樓後成功購入私樓新都城兩房。



美聯物業區域經理黃少明表示，新都城二期6座中高層C室，實用面積363平方呎，屬2房間隔，單位上月底以690萬元叫價放盤，後調減25萬元，以665萬元成交，減幅約3.6%，折合實用呎價約18,320元。。資料顯示，原業主於1998年9月斥資178.7萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利486.3萬元，帳面升值逾2.7倍。

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黃少明表示，買家為原居於寶琳邨的公屋戶，兩個月前沽出公屋單位後，決定上車做私樓業主，現時同類單位的造價約680萬元水平，上述單位由於沒有裝修，故成交價較低，算是筍價成交。

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究竟成功由公屋換樓至私樓難度大嗎?黃少明指，將軍澳區數個月也會出現約2宗公屋戶換樓至私樓的個案。他解釋：「將軍澳的公屋當年以租置計劃方式出售，寶林邨約於1997年時出售，當時住戶以10餘萬至20餘萬元就可購入公屋單位，現時寶林邨單位的樓價已升值至460萬元（自由市場）左右，業主補一半地價後，仍有約230萬元左右可以「落袋」，再加上個人積蓄，足夠支付細價私樓的首期。」

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新都城本月暫錄約23宗買賣個案，平均實用呎價約16,764元，較兩個月前造價約下跌4%至5%。現時新都城的放盤數目約有110個，業主的議價空間約3%至5%水平，其中實用面積約363平方呎的2房單位，叫價由660萬元起，至於實用面積約526平方呎的3房單位，叫價約820萬元起，而連租約出售的單位一般叫價較平。

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記者：陳詠妍