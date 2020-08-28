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【各友國行@iM網欄】碧空如洗，西伯利亞的藍眼晴---貝加爾湖

名人薈萃 20:14 2020/08/28

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大家心目中的俄羅斯，可能會想起: 歐洲、莫斯科、聖彼得堡、伏特加及魚子醬等…… 其實她是全球面積最大的國家，國土橫跨歐洲及亞洲西伯利亞地區，今次小編介紹的貝加爾湖正是位於西伯利亞境內。西伯利亞自古是個沓無人煙的地域，一直都是流放犯人的地方。漢朝武帝時期派遣蘇武出使匈奴，而匈奴領袖單于招降蘇武失敗，於是把他流放至北海 (即現今的貝加爾湖)。

貝加爾湖是一個經歷萬年地殼活動所形成之裂谷湖，是世界上最大最深的淡水湖，淡水蘊藏量可供全球人飲用約50年，多種稀有動植物在此棲息，當中淡水海豹更是特有品種，1996年被列為世界自然遺產。貝加爾湖春夏繁花似錦，深秋滿眼金紅，寒冬藍白交織，近年火速成為潮遊熱點。從衛星圖上看下去，藍色的貝加爾湖就像地球上一顆眼睛，凝望著蒼涼的西伯利亞大地。

貝加爾湖每年由一月開始有長達6個月時間都被冰封，氣溫達到零下25至30度，純淨湖水凝固成冰，冰層厚度達到1至2米，湖冰清澈見底。我們5人二月底起行，目的地為湖中第一大島「奧利洪島」，此行所有活動都在該島對出的湖面進行，俄製四驅車是湖面上主要交通工具，俄藉司機是西伯利亞人，開車前叮囑:「堅硬的冰湖面可讓車子甚至噴射客機行走! 但為安全起見，所有人必須跟從他的指示，不可走失。」眾人由他帶領參觀嚴冬下的獨特“四奇”現象 (冰氣泡、湖冰裂、冰翡翠及冰掛洞)。

冰上行車時刺激萬分，當第一奇【冰氣泡】出現時更是令人興奮，它是該湖獨特生態現象，植物在湖底釋出甲烷氣，在升上湖面前已被冰極低溫凍結，輾轉形成湖中一串串冰氣泡自然景像!緊接著到達鷹咀山(Ogoi)看第二奇【湖冰裂】，每年2月底至三月初，天氣開始回暖，此時湖面溫度不一，使湖面出現冰裂，裂紋就像一張蜘蛛網呈現在湖面上，蔚為壯觀!!稍後車子再向北部推進，此時出現場面震撼的第三奇【冰翡翠】，這現象是在冷縮熱脹的情況下，湖上冰面互擠壓而碎裂，隆起一件件晶瑩通透的巨型冰塊，陽光射入無雜質的冰塊時令它散射出夢幻的幽藍，「藍眼睛」外號亦因而不脛而走!!!

最後第四奇觀就是【冰掛洞】，當浪水拍打湖岸岩石時所激起的浪花瞬間被低溫凝固成冰柱，日積月累下形成各色各形的水晶冰洞，簡直是鬼斧神工!!!! 當大家忙於此打卡時，這時司機大哥已即場生火煮湯，而用湖水煮出來的奧姆魚湯，味道鮮甜可口，大家瞬間把熱湯都喝光了!明登小推: 日出、日落及星河下的貝加爾湖都是攝影的上佳素材!

作者_明登簡介：

吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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