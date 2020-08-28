【新冠疫苗】世衛牽頭推疫苗公平分配計劃 遭富國冷待

▲ 【新冠疫苗】世衛牽頭推疫苗公平分配計劃 富國反應冷淡

新型冠狀病毒疫情肆虐，各國爭相搶奪潛在新冠疫苗供應，四出與相關藥廠簽訂協議。各國為疫苗爭崩頭之際，世界衛生組織試圖協調，推出全球性的疫苗分配計劃，希望更有效分配資源，讓各國都能拿到疫苗，惟西方國家對計劃反應冷淡，恐難發揮作用。

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世衛（WHO）、全球疫苗免疫聯盟（Gavi）及流行病預防創新聯盟（CEPI）聯手推出名為COVAX的疫苗分配計劃，是唯一開放予全球參與的疫苗計劃，確保不論窮富，各國都能取得疫苗。有與趣參與的國家須於下周一（31日）前提交意向。

計劃志向雖大，不過能否發揮作用仍是疑問，因不少富有國家都口惠而實不至，對參與計劃持觀望態度。如歐盟稱支持COVAX，並願意捐款，但自身卻另起爐灶，成立只限成員國參與的疫苗計劃。

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歐盟稱支持成員國向COVAX提供資金援助，但不能同時參與世衛及歐盟的疫苗計劃，這等同阻止歐洲各國參與。有歐洲官員指，富國面對兩難，如支援發展中國家，自己國民便不夠用，對內難以交代。

多國對COVAX抱觀望態度，日本已預訂數億劑阿斯利康製藥（AstraZeneca）疫苗，及輝瑞（Pfizer）與BioNTech聯合研發的疫苗，當局稱支持討論參與COVAX，但拒表明會否在周一截止日期前提交參與意向；美國態度亦搖擺。

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世衛一直被指應對疫情不力，COVAX無疑是挽回聲望的好機會，但如今看來，恐難順利推行。若發達國家不參加，計劃仍可照推，與各國自身的疫苗計劃並行，但與最初的構想相比，無疑嚴重變形走樣。

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責任編輯：林建忠

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