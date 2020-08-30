【英倫的天空@iM網欄】望子成龍 英國的Grammar School

讓子女進入一間有名望的學校是每個家長都夢寐以求的；在香港，望子成龍，有人會千方百計的入住九龍塘以求在中學派位時子女被分配到一間名校。在英國情形有些少不同，能濟身名校龍虎榜頭200名的都是私校或屬公立精英學校的Grammar schools， 收生大都要經過甄別考試，creative writing, comprehension, maths, verbal reasoning 和 non-verbal reasoning 五個範疇，若你要知道孩子的程度，可以找教育專家做benchmark test, 那些地方不足，就可及時補救，若你的孩子還只是小學三四年班，惟時未晚。來英國後可以為孩子找專門補習預備投考名校的老師，然後全副心機應付11+考試。

通常好學校林立的地區，如Barnet，London 郊的Surrey, Reading ，屋價會比鄰區稍高，一間三房的￼semi detached 最小要600、700萬港元，那是無可奈何的事，需求的問題嘛。

「大衞叔叔，可否俾個地方及幾間學校名等我參考下？」

每每被問及此問題，正如被問買邊隻股票好，令我啼笑皆非。

好啦！現在於這裡一次過滿足大家。 我要介紹的Gloucester 地區，位於英國西部A40走廊，過了Oxford，進入Wales之前，在馬術名城Cheltenham 附近。英國西部主幹線M5橫穿其中，北連Birmingham，南接Exeter。西進Wales不須一小時就是可直達首府Cardiff；雖然地點四通八達，但屋價則是倫敦外郊的一半，平均350萬就可買到一間四房的獨立屋，最難得的是政府名校林立。

首選是女校Denmark Road, 在名校榜排名四十三，男校Sir Thomas 列五十四緊跟其後，另一間入二百強的男校The Crypt排一百廿四，最後要介紹的是女校Ribston Hall High一百六十位。在一個細小的彈丸之地居然有四間名校，我想一定是靈山秀氣，所謂山不在高，有仙則名，英國有四千五百多間中學，能列前茅都非泛泛之輩，公開考試的成績通常都非常優秀，得到的多是A 或A*，考進大學多會是Russell Group 的，畢業後找工作也會容易得多，雖然説能否從此平步青雲要看此後的人生際遇，但中小學優良的教育培養必助孩子有較康莊的成長路。 為下一代，移民選擇地區也同學校位置息息相關，大家要慎而重之。

作者_大衞叔叔簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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