【保就業】新鴻基地產預告啟勝康業再申「保就業」　新地：全數回撥物業惠及業戶

▲ 新鴻基表示，兩間管理公司將會申請第二期「保就業」計劃，若獲批核，把相應金額全數撥至相關物業的賬戶。

新鴻基地產 （00016） 表示，旗下物業管理公司啟勝管理服務、康業服務，取得「保就業」工資補貼後，已經或將會把相應金額全數回撥相關物業，包括旗下管理的住宅、寫字樓以及商場物業，直接惠及各業戶。

新地表示，旗下啟勝管理服務公司收到「保就業」工資補貼後，已第一時間主動把相應金額，全數撥至相關物業的賬戶，物業可以靈活及具彈性地使用有關款項，直接惠及業戶。新地另一間物管公司—康業服務公司取得補貼後，亦將採取同樣做法。

兩間管理公司亦將會申請第二期「保就業」計劃，若獲批核，會依照相同的做法及原則處理 有關補貼。另外，新地維持相關商場管理費水平，為期一年，加強控制成本。

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記者：謝卓榮